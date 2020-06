Sánchez: «No tinc cap problema que la taula de diàleg es reuneixi al juliol»

El cap de l'executiu, Pedro Sánchez, va afirmar que no té «cap problema» perquè la taula de diàleg entre el Govern i la Generalitat se celebri al juliol, ja que, segons va explicar, això «significarà que l'emergència sanitària» de la covid-19 està «definitivament superada». Preguntat sobre si hi ha canvi d'estratègia per part del Govern pel fet de negociar ara amb Cs, el cap de l'Executiu va assenyalar que tenen un Parlament «fragmentat i que la ciutadania» vol unitat «i que totes les forces facin pinya». Al seu entendre, aquesta legislatura necessitarà «articular acords transversals».