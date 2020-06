Canvien de destinació sis mossos investigats per racisme amb un detingut a Manresa

La conselleria d'Interior i els Mossos d'Esquadra han canviat de destinació sis agents de l'àrea de recursos operatius investigats per un jutge de Manresa per dedicar presumptament insults racistes a un jove, a qui el 2019 van qualificar de «mono» i «negre de merda». Aquest suposat cas de racisme a la policia catalana es va destapar ahir després que l'entitat SOS Racisme fes públic un àudio en què s'escolta un presumpte agent dels Mossos dedicant insults racistes a un jove -que ho va gravar amb el seu mòbil - el 10 de gener de 2019 a Sant Feliu Sasserra durant un desnonament.

Per aquest cas, el jutjat d'instrucció 5 de Manresa va obrir al febrer del 2019 una investigació contra els sis agents de la policia catalana que van intervenir en l'incident, per un delicte de lesions i un altre contra la integritat moral, segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Després de tenir coneixement de l'àudio d'aquest episodi, el conseller d'Interior, Miquel Buch, i el director dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, van acordar de manera immediata com a mesura cautelar canviar de destinació als sis agents, que fins ara exercien a la unitat de recursos operatius (ARRO), que reforça dispositius d'ordre públic.

Va ser la víctima, de nom Wubi, qui va gravar l'incident, en què a més de ser objecte d'insults i amenaces del tipus «la propera vegada que vegis la policia corre, però intenta anar més lluny de l'Àfrica», denuncia que rebre escopinades i li van clavar puntades de peu.

«Si us plau, deixeu-me en pau, que sóc un humà com vosaltres», diu Wubi en un moment, i un agent contesta: «No ets humà, tu ets un mico. Negre de merda». El mateix policia reconeix més tard: «Sóc racista, molt».

Segons Interior, quan els Mossos van tenir coneixement d'aquest cas, arran d'una queixa de la mare del jove, es va obrir una investigació interna i un representant de la comissaria general de relacions institucionals, prevenció i mediació es va reunir amb els familiars del noi. La indagació oberta per la Divisió d'Afers Interns (DAI) es va aturar, com és preceptiu, quan el jutge de Manresa va obrir una investigació per aquests fets, fet pel qual s'està a l'espera de la resolució judicial per prosseguir amb l'expedient intern.

Per altra banda, diverses desenes de veïns de Premià de Mar van assaltar diumenge a la nit un pis ocupat per joves migrants, als quals van intentar desallotjar acusant-los de cometre robatoris, atracaments i un intent d'agressió sexual, encara que els Mossos no veuen relació de moment entre l'agressió i l'assalt. Els Mossos van rebre l'alerta que hi havia una baralla al barri Can Farrerons, on diversos veïns llançaven pedres i altres objectes contra la façana d'un edifici. Tot això va derivar en enfrontaments entre el grup d'assaltants i les forces policials, resultant ferits cinc agents.