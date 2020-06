El fiscal veu els Mossos «indispensables» per als delictes de l'1-O

El fiscal de l'Audiència Nacional Miguel Ángel Carballo acusa el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Luis Trapero, de sedició per autoria directa perquè l'actuació de la policia autonòmica va ser «indispensable per a la comissió dels delictes» relacionats amb el procés independentista català i per donar «una aparença d'institucionalitat i legitimitat» al referèndum de l'1 d'octubre de 2017.

Carballo considera que els Mossos van actuar amb «tebior» i hi va haver una «deixadesa conscient i voluntària» de les seves obligacions per evitar tant la votació de l'1-O com la protesta massiva davant la Conselleria d'Economia de la Generalitat durant un escorcoll judicial el 20 de setembre. «Era evident que no hi havia cap desig real d'evitar l'1-O», va explicar ahir, per afegir que el «mantra» que han utilitzat els comandaments policials sobre que la prioritat era actuar amb «proporcionalitat» i mantenir la pau social durant les concentracions va ser únicament una «excusa».



Conclusions definitives

Així ho va posar de manifest el fiscal durant l'exposició del seu informe de conclusions definitives, en el qual sol·licita 10 anys de presó per a Trapero per sedició, encara que també proposa una alternativa per delicte de desobediència, que no comporta pena de presó. La mateixa condemna sol·licita per als excaps polítics dels Mossos César Puig i Pere Soler, així com 4 anys de presó per a la intendent Teresa Laplana.

Carballo gairebé no va fer argumentacions per defensar aquests delictes, però el seu company Pedro Rubira va explicar que la raó per demanar una alternativa de desobediència si el tribunal no veu motius per a la sedició ve motivada perquè a la tardor de 2017 es van incomplir resolucions del Tribunal Constitucional, del fiscal superior de Catalunya i del Tribunal superior de Justícia de Catalunya (TSJC), fet pel qual la seva intenció és que aquestes no quedin «en paper mullat» en cap cas.

No obstant això, el Ministeri Públic va insistir que l'actuació dels caps dels Mossos respon a la sedició. «El delicte de sedició es produeix per l'alçament, però també amb conductes típiques que fan possible l'alçament d'altres. Els acusats van ser conscients i no només van ometre actuar, sinó que van contribuir de manera decisiva al pla independentista que va possibilitar la celebració del referèndum de l'1 d'octubre i la declaració unilateral d'independència el 27 d'octubre», va destacar Carballo.



«Responsabilitat individual»

Carballo veu així una «responsabilitat individual i personal» de cada un dels quatre en el que, segons va destacar, són «els mateixos fets» que van resultar en la condemna per sedició als dirigents polítics catalans al Tribunal Suprem. En aquest sentit, va repetir diverses vegades la paraula «individual» perquè «això no ha estat mai un judici a un cos policial» en el seu conjunt, sinó contra els seus responsables a la tardor de l'any 2017.

És més, el fiscal va assenyalar que «l'única diferència» entre l'actuació dels Mossos en aquells mesos i la demostrada en els greus disturbis de Barcelona de la tardor passada són «els responsables polítics que estaven abans i després i el seu propi comandament operatiu més important, que era Trapero».