La Fiscalia demana reobrir la causa contra el síndic de greuges per suborn

La Fiscalia Anticorrupció sosté que el constructor Jordi Soler, imputat en la trama del 3 per cent, va convidar el síndic de greuges, Rafael Ribó, a acudir en el seu avió privat a la final de la Champions League que el Barça va guanyar a Berlín el 2015 perquè volia tenir la seva amistat en la seva condició de càrrec públic. Segons El Periódico, per aquest motiu Anticorrupció ha recorregut la decisió del jutge d'arxivar les investigacions per un suposat suborn.

Anticorrupció, a diferència del jutge De la Mata, afirma que hi va haver un «vincle» entre el Síndic i el constructor: aquest va presentar una queixa a l'entitat que dirigeix Ribó perquè el polígon industrial de Sallent, on estan les seves empreses, no tenia fibra òptica, entre d'altres deficiències. Ho va fer a l'estiu de 2009, uns mesos després que Ribó viatgés convidat a l'avió de Soler després d'assistir a una final de la Champions del FC Barcelona a Roma,

En un altre ordre de coses, el president de la Generalitat, Quim Torra, va presentar ahir un recurs davant del Tribunal Suprem perquè suspengui la vista del 17 de setembre, en la qual haurà de decidir sobre la seva inhabilitació. Amb aquest recurs de súplica, presentat per la defensa de Torra davant la sala segona del Suprem després de l'anunci que el 17 de setembre s'estudiarà el seu recurs contra la sentència de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que el va condemnar a un any i mig d'inhabilitació, el president intenta guanyar temps.

La possible confirmació de la condemna condiciona l'horitzó electoral a Catalunya, tot i que Torra, per ara, es resisteix a anticipar-se a la decisió del Suprem convocant eleccions ja, com li suggereixen els seus socis d'ERC i bona part de l'oposició. Fonts properes al president català insisteixen que no improvisarà, sinó que ja té clar el que farà, encara que de moment no vol revelar els seus plans i reclama al seu Govern que se centri en la gestió de la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus.

Al gener, davant les seves discrepàncies estratègiques amb ERC, Torra va donar per liquidada la legislatura i, segons el seu entorn, no l'allargarà més del necessari, encara que primer vol deixar encarrilada la sortida a la crisi i evitar la sensació que les seves decisions vénen condicionades per l'espasa de Dàmocles de la seva inhabilitació.

Al recurs de súplica, Torra demana al Suprem que suspengui la vista del 17 de setembre perquè creu que es va notificar la data infringint les normes processals i sense respectar el torn.