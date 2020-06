Les grans empreses demanen aprofitar els ajuts de la UE per impulsar la recuperació

El consens entre els presidents i directors executius de bancs i grans companyies espanyoles sobre els efectes de la pandèmia de covid-19 és unànime: «sense precedents», «circumstàncies imprevisibles i excepcionals» i un nivell de desocupació «inacceptable», entre d'altres conclusions, i moltes cares llargues cada cop que es mencionava la situació d'atur que pateix actualment el país.

Per pal·liar la sacsejada econòmica, la cimera «Empreses espanyoles liderant el futur», organitzada per la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), va aplegar ahir diversos presidents de banca i grans companyies del país, com ara el president de Caixabank, Jordi Gual; la presidenta del Banco Santander, Anna Botín, o el president d'Inditex, Pablo Isla, entre d'altres. Amb els ulls posats a Brussel·les, un dels fronts comuns durant la cimera va ser precisament el de demanar al govern que no desaprofités els ajuts de la Unió Europea, per tal de poder donar l'impuls que el país necessita i, així, recuperar-se econòmicament. També van estendre la mà per a potenciar la col·laboració entre el sector públic i privat en les inversions.



Revertir l'atur com a prioritat

«La màxima prioritat és mantenir i generar ocupació», va remarcar Botín, que també va valorar positivament el paper que han jugat els ERTO per evitar la destrucció de (encara) més llocs de treball. La presidenta de Banco Santander, però, tampoc va dubtar en prendre perspectives optimistes, com ara veure la crisi del coronavirus com una oportunitat per a construir i desenvolupar un nou model de creixement «inclusiu i sostenible», a més de potenciar un pla d'accés a l'habitatge per a menors de 35 anys. L'alt nivell de desocupació també va indignar a altres dels participants, com Jordi Gual, president de CaixaBank, el qual va titllar la situació d' «inacceptable».



Cap a un model més «robust»

Durant la seva intervenció, Gual va proposar una revisió del model de negoci dels bancs i la resta d'indústries. «A partir d'ara haurem de tenir uns models de negocis més robustos, capaços de fer front a circumstàncies imprevisibles», va observar. Segons va assenyalar, els esdeveniments «excepcionals» ja no són «tan poc habituals» i ha parlat de passar d'un model just-in-time (just a temps) a un model just-in-case (per si de cas). Per altra banda, el directiu va incidir en què les ajudes aprovades per les diferents administracions han d'anar destinades a les feines amb més interacció personal, com ara el sector sanitari, el turisme, l'oci o la cultura.

El president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, va carregar contra «impostos o requeriments que puguin incidir en la rendibilitat dels bancs», i va recordar la crisi de rendibilitat a causa dels tipus d'interès negatius, un problema que, de retruc, afecta a «tota la societat».