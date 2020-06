Londres avisa que el Brexit no serà prorrogat mentre la UE encara creu en l'acord

La conferència d'alt nivell que ahir va reunir via telefònica el primer ministre britànic, Boris Johnson, amb els líders de les tres principals institucions de la UE, Ursula von der Leyen, Charles Michel i David Sassoli, va concloure sense cap avanç que permeti desbloquejar les negociacions post Brexit, de manera que Londres es va limitar a certificar que no vol més pròrrogues per a la ruptura i la UE va avisar que buscarà l'acord, però no a qualsevol preu.

Les parts coincideixen que «cal un nou impuls» a les converses després de diverses rondes de contactes sense resultats, de manera que aplaudeixen el nou calendari pactat pels negociadors la setmana passada per seguir negociant al juliol i l'agost, segons una breu declaració conjunta difosa al final de la videoconferència. El text destaca també la voluntat de Londres i Brussel·les de posar «tot el seu esforç» per arribar a un acord que permeti una relació futura que beneficiï europeus i britànics, al mateix temps que van reiterar el compromís d'aplicar plenament i de manera adequada l'acord de divorci.

L'objectiu segueix sent «concloure i ratificar un acord abans de finals del 2020», segons la declaració conjunta, en la qual la UE i el Regne Unit advoquen per assolir «si fos possible» un acord preliminar sobre els «principis» que han de ser la base de qualsevol acord. Brussel·les, que ja veu amb dubtes el ritme de compliment per part de Londres de l'acord de sortida, ha criticat als britànics la seva falta de compromís en les últimes rondes de negociació i el fet de voler allunyar-se de les línies de negociació fixades.