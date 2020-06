Mallorca rep als seus primers turistes com a 'celebrities'

Per al Guinness quedarà que un 15 de juny de 2020 va arribar a Mallorca el turista més fotografiat i gravat de la seva història. Va ser poc després de les 11.15 del matí. Per la porta D d'arribades de Son Sant Joan, un cop desembarcat del vol operat per TUI amb número X32312 procedent de Düsseldorf (Alemanya), apareixia el senyor Carsten, amb samarreta blanca i mascareta amb dibuixos d'estrelles, va ser rebut amb una expectació mediàtica pròpia d'una altesa reial, un estel de rock o un esportista de fama planetària.

"I ara! Ni el fitxatge de Messi pel Mallorca atrauria tants mitjans de comunicació. No havia vist res igual", asseguraria minuts abans de l'efemèride un dels vigilants de seguretat de l'aeroport que controlava l'accés. Es deia a si mateix la xifra constantment com per intentar creure-: "Hi ha 200 periodistes acreditats!".

Després que, en un moment històric, el senyor Carsten afirmés: "Hi havia un gran ambient a l'avió, tots estem molt contents d'estar aquí", va anar apareixent la resta dels 189 passatgers de nacionalitat alemanya del vol X32312, els primers turistes que visiten l'illa en 92 dies, com va remarcar el responsable de TUI per a la península i Balears, Ian Livesey. Livesey va explicar que "sempre hi ha hagut una connexió especial entre Alemanya i Mallorca", i, en línia amb les cotilles sanitàries que imposa la crisi del coronavirus, va emfatitzar que el pla pilot que va arrencar ahir posa en pràctica tots els protocols de seguretat que marquen les administracions.

Rotllanes desorganitzades

A l'interior de Son Sant Joan, continuaven sortint els turistes alemanys, tots amb somriure a la cara tot i l'angoixa mediàtica. Els periodistes els llançaven preguntes. Primer, des de la distància, des de darrere dels cordons de seguretat. I, després, davant els problemes de comunicació de parlar amb mascaretes en una llengua que no és la pròpia, amuntegant-se sobre els passatgers. La Policia, mentrestant, intentava posar ordre, sense que hi hagués la més mínima directriu per part dels responsables de comunicació dels organismes que promouen el pla pilot.

Davant els focus, alguns dels turistes es va créixer. "M'agrada Espanya, ¡viva España!", Va proclamar Johannes, cabellera llarga, samarreta blanca i americana negra. Ell és un assidu de Mallorca i li agrada Cala Major i el Port d'Andratx. Johannes, un dels més requerits de la jornada mediàtica per la seva loquacitat, va apuntar una idea que van expressar també altres dels seus compatriotes: creuen que Mallorca és una destinació segura, "com Alemanya". "No com Brasil o Anglaterra, que estan pitjor", va dir.

Un matrimoni jove ho confirmava amb una declaració - "Creiem en aquest projecte pilot" - i un gest: el marit li va tocar la panxa a la seva dona embarassada. Pel que van explicar els turistes en els múltiples grupets amb els periodistes que es van formar a la terminal d'arribades, els havien pres la temperatura i els havien fet omplir les seves dades de contacte per tenir-los localitzats. "I tests? Se'ls han hagut de fer?", Se'ls preguntava a tots. La mateixa resposta: "No".

A l'esplanada que hi havia a la sortida, els autobusos esperaven aquest primer contingent de l'esperança per al sector turística de l'illa. Van sonar els clàxons per rebre'ls. En un d'aquests autobusos es va pujar la parella formada per Thomas i Antonia Tobor, originaris de Bonn. El seu destí: l'hotel Riu Concòrdia, un dels tres hotels de la Platja de Palma que participa en la prova pilot, juntament amb dos d'Alcúdia.

A Thomas li va encantar el detall d'una tovallola que li van regalar a l'autocar. "Mira quina tovallola, quina tovallola !, quina qualitat!", Deia, molt content, a la sortida de l'hotel després de deixar les coses a l'habitació. "L'última vegada que vam estar a Mallorca vam gaudir dels seus bonics pobles i de la seva costa. Aquests dies contractarem un cotxe de lloguer i visitarem la costa des d'Andratx a Port de Sóller, sense oblidar-nos d'es Trenc", ha manifestat. Thomas i Antonia van sortir de l'hotel, llavors. I van anar directes a la platja. Van estendre la seva gran tovallola blava d''Illes Balears', després de, per descomptat, sotmetre's a la corresponent sessió fotogràfica amb els mitjans. I van fer un bany en una platja quilomètrica gairebé deserta.

Si haguessin seguit caminant fins a la celebèrrima Carrer del Pernil, deserta també, els haurien cantat una cançó. Allà, a la vorera, hi havia el conegut cantant Peter Wackel, que viu a cavall entre Llucmajor i Baviera. Wackel té temes com Deutschlaaand Deutschlaaand i I love Mallorca. Es va definir com a "ambaixador" de la marca Palma Beach per donar la benvinguda amb una cançó als seus compatriotes. "Vull donar-los les gràcies per venir. A tots els alemanys els hi dic: 'Si us plau, veniu! ". A pocs metres d'ell, estava Bartomeu Mestres, del Bar San Siro. Deia que clar que està bé que es promogui que vinguin de nou turistes alemanys, però que troba a faltar que alguna administració s'hagi preocupat prèviament pel manteniment del Carrer del Pernil, ple de males herbes.