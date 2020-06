El PSOE rebutja a la Mesa de Congrés la comissió d'investigació a Joan Carles I

La Taula de Congrés, amb els vots de PSOE, el PP i Vox, ha rebutjat aquest dimarts l'admissió a tràmit de les sol·licituds de comissions d'investigació sobre el Rei Joan Carles que tan Unides Podem com els independentistes, nacionalistes i Més País registrar la passada setmana, segons han confirmat a Europa Press fonts parlamentàries. Unides Podem, soci de Govern de PSOE, s'ha desmarcat i ha donat suport a la investigació.

Les sol·licituds de creació d'aquestes comissions van tornar a registrar després de conèixer-se que la Fiscalia del Tribunal Suprem havia assumit una investigació sobre les denúncies sobre suposades comissions abonades per l'Aràbia Saudita pel contracte de l'AVE a la Meca i el seu ingrés a comptes atribuïdes a Joan Carles I.

La decisió de la Mesa de Congrés segueix el criteri expressat pels lletrats, que consideren que les activitats del Rei emèrit que es pretén investigar segueixen protegides per la inviolabilitat que recull la Constitució, ja que tenen el seu origen en la seva etapa de cap d'Estat.

Com havien mantingut les anteriors vegades que es van registrar aquestes peticions, els lletrats sostenien que "no procedeix" admetre a tràmit", ja que les prerrogatives d'inviolabilitat i no subjecció a responsabilitat, consagrades en l'article 56.3 de la Constitució, són absolutes, abasten la totalitat del període en què s'exerceix la Prefectura de l'Estat".

En el seu informe, a què ha tingut accés Europa Press, els lletrats recalcaven que aquesta inviolabilitat té "efectes jurídics permanents", perquè encara que Unides Podem, insisteix que la investigació parlamentària ha de partir de l'abdicació, sempre seran qüestions derivades de l'etapa de Joan Carles I com a cap d'Estat.

"La petició es refereix a qüestions que, tot i que han pogut tenir projecció en una etapa posterior, es corresponen sense solució de continuïtat, amb el període de temps en què Sa Majestat Joan Carles I era el Cap de l'Estat i porten causa del mateix fet de l'ocupació d'aquesta Prefectura per aquell, de manera que cal entendre que pretendre una investigació sobre les mateixes vindria a buidar de contingut les prerrogatives constitucionals del Cap de l'Estat, que despleguen els seus efectes de forma permanent", subratllaven.