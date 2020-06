Pequín eleva el nivell d'emergència a fase dos

La capital xinesa ha elevat el nivell d'emergència a fase dos –el nivell previ al màxim estat d'emergència– en un intent de frenar la propagació massiva del nou brot de coronavirus detectat dijous passat en el principal mercat de la ciutat i que ha deixat més d'un centenar de positius. La sots-secretària general del govern municipal pequinès, Chen Bei, va anunciar ahir en roda de premsa que la ciutat passa del tercer al segon nivell d'emergència, amb el qual, entre altres mesures, s'obliga els veïns a controls rutinaris de temperatura.

D'altra banda, s'han suspès totes les classes presencials en educació primària, secundària i superior, i s'aconsella als residents treballar des del domicili, mentre que les comunitats en àrees de risc «alt» –per exemple, amb casos confirmats– quedaran segellades i no es permetrà que ningú en surti. També es tancaran els mercats subterranis, mentre que biblioteques, museus i parcs obriran durant un temps limitat i amb un aforament no superior al 30% de la seva capacitat. Se suspenen així mateix els vols interprovincials i queden prohibits els viatges en grup transprovinciales, va anunciar Chen. La funcionària va afegir que les persones que resideixen en àrees en risc «mig-alt» i el personal relacionat amb el mercat majorista de Xinfadi, on es va originar aquest brot, tenen prohibit abandonar Pequín de moment. Aquells que vulguin sortir de la ciutat hauran de presentar una prova de coronavirus negativa en la setmana prèvia a la seva partida, va agregar Chen. Finalment, la funcionària va assegurar que les noves mesures no impliquen que es detingui el treball o la producció, encara que va aconsellar als residents que treballin des de casa i va incidir en el fet que han d'usar sempre màscares en llocs tancats.



Vint-i-set casos nous

Les autoritats, que dilluns es van declarar «en guerra» contra aquest nou brot, van confirmar 27 nous casos a la ciutat, amb la qual cosa sumen fins ara 106 positius, una situació que el govern municipal va qualificar d'«extremadament preocupant». La tornada a la normalitat després que la ciutat baixés el nivell d'emergència a principis de juny queda doncs en suspens, i la prioritat de les autoritats ara és impedir que el virus s'estengui o que arribi a altres ciutats. D'altra banda, continuen les proves d'àcid nucleic per a tots aquells que hagin tingut contacte amb casos confirmats.