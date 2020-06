Sánchez juga a l'equidistància entre ERC i Ciutadans per a l'aprovació dels pressupostos

Els suports que tindrà el Govern, si és que els arriba a tenir, per als propers pressupostos generals de l'Estat estan en dubte, de la mateixa manera que les mesures que es prioritzaran i les que s'aparcaran entre les incloses en el pacte de coalició que van signar Pedro Sánchez i Pablo Iglesias el novembre passat, abans de la pandèmia del coronavirus, quan la situació d'Espanya era completament diferent. L'executiu, de moment, deixa totes les portes obertes, jugant a l'equidistància entre la seva esquerra i la dreta, destacant que ara l'important és la «unitat», les iniciatives en si mateixes i no qui les proposa, i advertint que allò acordat entre el PSOE i Unides Podem ha d'«adaptar-se a les circumstàncies del moment».

Tot i que la Moncloa intenta elevar-se sobre els vetos entre les diferents forces polítiques, els mateixos continuen. Encara queda molt per als pressupostos, que en principi es presentaran a finals de setembre, però la suma que proposa la part socialista del Govern, que inclouria tant ERC com Cs, sembla molt difícil. El partit d'Iglesias demana prioritzar els grups que van permetre la investidura de Sánchez (com els republicans, el PNB, Més País i Compromís) davant dels liberals, que des que va esclatar la crisi sanitària han arribat a nombrosos acords amb l'executiu sobre el estat d'alarma i l'anomenada «nova normalitat».

Per part seva, la formació d'Inés Arrimadas assegura que mai donarà suport a uns comptes públics que incloguin les iniciatives «surrealistes» del partit morat, mentre que ERC insisteix que mai estarà en cap projecte que inclogui Cs. El seu portaveu parlamentari, Gabriel Rufián, va reclamar ahir al Govern que triï, perquè «els dos no poden ser».

Però el Govern no tria, almenys ara. «Mai hi ha hagut un moment més adequat per posar-nos d'acord. És ara o mai. No hi ha cap element que pugui anteposar-se a l'interès general. Hem d'explorar totes les opcions possibles. No és el moment dels matisos, però tampoc dels vetos creuats», va afirmar la portaveu del Govern, María Jesús Montero.