Setze persones ferides en xocar un tren amb el topall d'una via a Mataró

Un total de 16 persones van resultar ferides ahir, cap d'elles de gravetat, en xocar un tren quan feia maniobres d'estacionament a Mataró, en un accident ferroviari les causes del qual investigaran els Mossos d' Esquadra.

El comboi accidentat és un tren de la línia R1 de Rodalies i el xoc va causar contusions i ferides al maquinista i a uns quinze viatgers, la majoria dels quals van ser atesos al lloc dels fets per tècnics del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) , tot i que deu van ser finalment traslladats a un centre hospitalari, encara que cap d'ells es troba en estat greu. En concret, quatre dels ferits van ser evacuats a l'hospital de Mataró, dos al Germans Trias i Pujol de Badalona i quatre a l'hospital de Badalona.

L'accident es va produir poc abans de dos quarts de cinc de la tarda i el tren sinistrat és un comboi de la línia l'Hospitalet de Llobregat-Mataró, que va xocar amb el topall de la via número quatre a Mataró.

Immediatament, es van activar efectius dels Bombers de la Generalitat, dels Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i del Sistema d'Emergència Mèdiques (SEM), que van acudir fins al lloc de l'accident. Al lloc, on romanien a l'hora de tancar aquesta edició els diferents equips d'emergències, es va activar també un equip de psicòlegs del SEM per atendre les víctimes, així com un helicòpter medicalitzat i diverses unitats terrestres.

Els Bombers de la Generalitat van traslladar fins a la zona un total de set dotacions, van ajudar en l'atenció a les persones ferides, van estabilitzar el tren i el van desconnectar de la xarxa elèctrica. L'Ajuntament va activar en fase d'alerta el Pla bàsic d'emergències municipal, i l'alcalde, David Boti, va compartir al seu perfil de Twitter una publicació del ministre de Sanitat, Salvador Illa, en què traslladava el seu afecte als ferits.

De moment, es desconeixen les circumstàncies exactes que van provocar aquest accident, que estan sent investigades pels Mossos d'Esquadra.