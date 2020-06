Calvo avança que es farà una nova reunió entre els governs central i català al juliol

La vicepresidenta primera del Govern, Carmen Calvo, va assegurar ahir que es convocarà la taula de negociació amb la Generalitat al mes de juliol, tal com reclama ERC, perquè és l'única manera de buscar una sortida al conflicte català dins del «marc constitucional». A la sessió de control al Govern, va replicar d'aquesta manera a la portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, que va reclamar saber no només si hi haurà convocatòria, sinó també si «pretén reservar un lloc a Ciutadans», perquè considera que el país espera «amb interès» les dues respostes.

Calvo va recriminar a Álvarez de Toledo que les seves intervencions en les sessions de control són «un qüestionament en tota regla» del propi Govern, mentre que la portaveu del PP va acusar el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, de no tenir «una altra pàtria que el seu ego» i d'haver subscrit «un pacte ultra contrari a la convivència i al canvi del poder».

Totes dues van tornar a mantenir un dur cara a cara en el qual Calvo va reclamar a la portaveu popular que «respecti el pacte de Govern» i la investidura, i li va retreure la seva visió «personalista» per la qual creu que ella «és el Parlament» i que ofèn la cambra quan no se li respon el que vol. Álvarez de Toledo va preguntar a la vicepresidenta quin respecte li mereix el Parlament, després que en la sessió de control de la setmana passada Calvo la convidés a fer un cafè per parlar sobre la veritat, però finalment el que va reclamar és saber si hi haurà taula de negociació al juliol. La vicepresidenta va criticar que «una vegada més» havia ignorat el Reglament.