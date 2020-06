La crisi provocada per la COVID-19 ja és la principal preocupació dels ciutadans

La crisi econòmica derivada de la pandèmia del coronavirus ja és el primer problema, segons el baròmetre de el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent al mes de juny, en què l'atur apareix com a segona preocupació dels espanyols. En concret, els problemes econòmics són esmentats en el 35,1% de les respostes i, encara que les seves mencions cauen gairebé quatre punts respecte l'estudi del mes anterior, ara apareixen com el primer problema del país, superant l'atur, que se situa just darrere amb un 32,5% davant del 41,2% que s'havia anotat al maig.

El coronavirus ocupa el tercer lloc (25,1%) i en el quart repeteixen els polítics amb un 23,9%, vuit dècimes més que al maig. També s'aprecia un major desacord amb l'actuació dels polítics a la resta de categories que fan referència a el Govern o els partits.

Paral·lelament, la gestió del coronavirus no sembla passar factura electoral al Govern de coalició i menys encara al PSOE, que veu com augmenta el seu avantatge sobre el PP fins als 11,2 punts, al mateix temps que Vox s'enforteix i torna a ser tercera força.

A la tercera enquesta del CIS des de la declaració de l'estat d'alarma, elaborada mitjançant entrevistes telefòniques entre l'1 i el 9 de juny, el PSOE pujaria una dècima des del sondeig de maig fins al 31,2 per cent, mentre que el PP baixaria tres dècimes, fins al 20 per cent. Segons el CIS, Vox tornaria al tercer lloc per davant de Unides Podem, amb un 12,5 per cent en estimació de vot -1,2 punts més que al maig-, al mateix temps que el grup liderat per Pablo Iglesias baixaria una dècima, fins a l'11,4 per cent.

La formació liderada per Inés Arrimadas cau en aquest baròmetre més d'un punt i es queda en el 9,4 per cent en estimació de vot. La resta del panorama polític es manté força estable, tot i que amb lleugeres variacions. La sisena força política de Congrés seguiria sent ERC, que baixa tres dècimes en un mes fins al 2,6 per cent, mentre que JxCat es mantindria en el 1,2, i el PNB escalaria una dècima, fins al 1,4 per cent.



Sánchez crea un grup d'experts

En un altre ordre de coses, el Govern de Pedro Sánchez ha encarregat a un grup de 100 economistes i experts de diferents àrees un estudi ampli per determinar l'estratègia per establir les bases d'un creixement sostingut i inclusiu a llarg termini després de la crisi provocada per la covid-19 i sobre els reptes futurs d'Espanya entre 2030-2050.

En concret, aquest grup multidisciplinari i de diferents sensibilitats ideològiques està assessorant en l'elaboració d'un informe per part de l'Oficina Nacional de Prospectiva i Estratègia de Presidència de Govern. A més d'experts nacionals de diferents disciplines, es preveu comptar amb el suport d'organitzacions internacionals com l'OCDE o la Comissió Europea.