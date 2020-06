Localitzen un escorxador il·legal amb animals morts a La Rioja

El Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil ha localitzat un escorxador il·legal en una explotació ramadera de la zona de la Rioja Alta, on s'han trobat animals morts i escorxats, al costat de les vísceres, sang i pells d'altres .

El responsable de l'explotació presumptament sacrificava animals sense supervisió veterinària i en pèssimes condicions higienicosanitàries, ha afegit aquest dijous la Guàrdia Civil de la Rioja en una nota.

Tampoc disposava de la documentació sanitària i situació dels animals davant mortem, que és obligatòria per conèixer el bon estat de salut, la normalitat fisiològica i la traçabilitat dels animals, que és un requisit imprescindible per saber si la carn és apta o no per al consum humà, i ha d'estar expedit per un veterinari oficial.

Per aquests fets, els agents han tramitat dues denúncies per infraccions greus i molt greus a la llei per a la cura dels animals per "realitzar activitats sense comptar amb l'autorització administrativa o la inscripció registral exigible segons les normes de protecció animal", i per "incomplir l'obligació d'atordiment previ al sacrifici dels animals".

Les dues infraccions se sancionen amb penes de multa que oscil·len entre els 601 i els 100.000 euros.

La tercera denúncia presentada és per una infracció molt greu a la llei de sanitat animal per "l'omissió de les anàlisis, proves i test de detecció de les malalties a què s'hagin de sotmetre els animals amb destinació a consum humà, així com la no realització en els laboratoris designats per l'òrgan competent de la comunitat autònoma".

Aquesta infracció comporta pena de multa de 60.001 a 1.200.000 euros, ha afegit la Guàrdia Civil, que ha posat a disposició de les autoritats competents aquestes actuacions.