Torra: «Hi haurà comicis quan la crisi estigui encarrilada»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar ahir que els catalans seran convocats a les urnes quan estigui «encarrilada» la crisi sanitària, econòmica, social i educativa generada per la pandèmia de la covid-19, tasca en la qual està concentrat al «cent per cent» el seu govern. A la sessió de control al Govern al Parlament, Torra va respondre a la líder del grup de Catalunya En Comú Podem, Jéssica Albiach, que quan estiguin «encarrilades» aquestes crisis hi haurà eleccions.

Albiach li va retreure a Torra les discrepàncies entre JxCat i ERC: «Cada minut perdut en una baralla interna és un minut perdut en la reconstrucció, la ciutadania té dret a decidir si vol la reconstrucció per la dreta amb un govern fracturat o per les esquerres amb un govern cohesionat», va afirmar. Torra va respondre que, encara que hi hagi «petites discrepàncies que es van iniciar al gener» entre els dos socis de Govern, l'executiu català està «concentrat i focalitzant el 100% del seu temps en la gravíssima crisi» del coronavirus, «per responsabilitat i lleialtat als ciutadans».

En aquest sentit, Torra i el president del grup d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, es van acusar mútuament de dificultar la unitat independentista, amb un intercanvi de retrets directes i indirectes. La sessió de control va servir per constatar, amb especial cruesa, el ressentiment que hi ha ara mateix entre els dos socis de Govern.

Davant la possibilitat que el Tribunal Suprem confirmi en els propers mesos la inhabilitació del president català, Sabrià el va instar a acordar una «resposta unitària» i va advertir: «La unitat no es proclama, s'exerceix».

Després que en les últimes setmanes diferents veus d'ERC -començant pel seu líder a la presó, Oriol Junqueras- hagin urgit sense èxit Torra a acordar amb els seus socis de Govern un horitzó electoral per evitar que sigui el Suprem qui marqui el calendari, Sabrià li va etzibar: «Per què costa tant, president?». «President, com ho fem? President, fixem un camí conjunt», va insistir Sabrià, que va emplaçar Torra a pactar «una estratègia conjunta de l'independentisme». JxCat i ERC, va destacar, comparteixen l'«objectiu polític» de la independència, de manera que els «convé també compartir l'estratègia per fer-ho».

En la rèplica, Torra li va tornar el retret destacant que cal anar «junts sempre» i tirant en cara a ERC que es desmarqués fa unes setmanes de JxCat i pactés amb el Govern de Pedro Sánchez l'última pròrroga de l'estat d'alarma. La unitat «no pot ser una tàctica, és una estratègia de llarga durad», va remarcar el president català, que va voler deixar clar que no és JxCat sinó ERC qui ha defugit la unitat més sovint en els últims temps.



Neix l'agència de la natura

En un altre ordre de coses, el ple del Parlament va donar llum verd a la creació de l'Agència de Patrimoni Natural amb el suport de la majoria de la cambra, el vot en contra de Cs i el PPC i les crítiques d'alguns sectors del món forestal català. La proposició de llei va ser aprovada amb els vots dels grups del Govern, JxCat i ERC, a més de PSC-Units, Catalunya en Comú Podem i la CUP, que esperen que aquesta agència sigui una eina per a la defensa de la biodiversitat i la sostenibilitat al territori.