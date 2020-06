Brussel·les proposarà un impost digital a la UE si no hi ha acord a l'OCDE

La Comissió Europea seguirà endavant amb la seva intenció de proposar un impost sobre les multinacionals digitals a nivell comunitari si no s'aconsegueix un acord en les negociacions a nivell global, al mateix temps que insta els Estats Units a tornar a les discussions en aquest àmbit en el si de l'OCDE, de les quals s'ha retirat. Brussel·les va lamentar la decisió que Washington ha comunicat a Espanya, França, Itàlia i el Regne Unit en una carta que el ministre gal de Finances, Bruno Le Maire, va titllar de «provocació».

En un missatge compartit a la xarxa social Twitter, el comissari d'Economia, Paolo Gentiloni, va remarcar la necessitat de tenir una fiscalitat digital «adaptada a la realitat de el nou segle». «És necessari un pacte en la negociació global. Si la retirada nord-americana ho fa impossible, la Comissió proposarà una nova proposta europea sobre la taula», va destacar.

En una roda de premsa, el portaveu de Fiscalitat de l'Executiu comunitari, Daniel Ferrie, va reiterar aquesta idea. «Lamentem aquesta decisió i demanem als Estats Units que torni a la taula de negociació de l'OCDE», va assenyalar, tot afegint que una fiscalitat digital «justa» és una «prioritat absoluta» per a la UE.



Sense unanimitat a la UE

No obstant això, la idea de crear l'anomenada taxa Google a la UE tampoc té el suport de totes les capitals europees. Els Estats membres ja van discutir una primera proposta legislativa de Brussel·les que plantejava un gravamen del 3% sobre els ingressos d'aquelles multinacionals de l'entorn digital. Però l'oposició de països com Suècia, Dinamarca o Irlanda va bloquejar la seva adopció i els ministres d'Economia de la UE només van ser capaços l'any passat d'esperar als avenços en les negociacions a l'OCDE.

Per part seva, la ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, va advertir que ni Espanya, ni la Unió Europea, ni cap altre país europeu «acceptarà cap tipus d'amenaça» dels Estats Units per intentar frenar el nou impost sobre determinats serveis digitals. La ministra va destacar que «la legislació fiscal no va dirigida contra cap altre país». «No legislem per perjudicar els interessos d'altres països, estem legislant perquè la nostra fiscalitat sigui ordenada, justa i s'adapti a les necessitats de present», va postil·lar. Montero va reiterar que aquesta iniciativa, tant espanyola com d'altres països europeus, «no és un caprici, ni d'una excentricitat de cap país contra un altre país».