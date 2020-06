El Congrés avala que Borràs sigui jutjada pel Suprem per malversació

La Comissió de l'Estatut dels Diputats va votar ahir a favor de tramitar el suplicatori perquè la portaveu de JxCat, Laura Borràs, sigui jutjada pel Tribunal Suprem (TS), amb els vots a favor del PSOE, del Partit Popular, de Vox i de Cs. Paral·lelament, Unides Podem es va abstenir, PNB i JxCat van votar-hi en contra, i ERC i EH Bildu no hi van participar.

La raó esgrimida pel representant d'Esquerra, el diputat Joan Josep Nuet, es va basar, d'una banda, en què el judici del Suprem a Borràs no serà «just», i de l'altra, en què tampoc estan disposats a «blanquejar» suposades pràctiques corruptes o fraus administratius. Acabat el pas del suplicatori per la Comissió, falta l'aval del ple, quelcom que es produirà la setmana que ve.

Hi va haver dues votacions i dos dictàmens: un, redactat pel lletrat de la mateixa Comissió, a favor del tràmit; i un altre, fet per JxCat, en contra. El lletrat també va redactar un sobre el rebuig al suplicatori, però aquest no es va votar. Les posicions del PSOE, del PP, de Vox i de Cs per concedir el suplicatori van avalar el dictamen favorable; en conseqüència, va quedar descartat el de JxCat.



Votació la setmana que ve

El ple haurà de pronunciar-se ara; ho farà la setmana que ve en una votació a porta tancada, tal com estableix el reglament per a aquells dictàmens que elabori la Comissió de l'Estatut dels Diputats que «no afectin les incompatibilitats» dels parlamentaris, com és el cas.

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, si surt el vot a favor en el ple, haurà de comunicar la decisió al Tribunal Suprem i Borràs, per tant, serà jutjada en aquella instància. Com que és aforada, només pot respondre judicialment davant l'alt tribunal.

A la portaveu de JxCat se l'acusa de presumptes delictes de malversació, falsedat documental i frau a l'administració, entre d'altres, per la concessió d'una sèrie de contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. El seu és el primer suplicatori tramitat aquesta legislatura.

Per part seva, la secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira, va afirmar que el seu partit no donarà «mai» suport al Tribunal Suprem en relació al suplicatori presentat al Congrés perquè retiri la immunitat a Borràs per poder-la jutjar per presumpta malversació. Però de la mateixa manera, va demanar a la diputada de JxCat que esvaeixi «qualsevol ombra de dubte» tal com, va assenyalar, ERC exigiria a qualsevol dels seus militants. «Estarem al costat de Borràs però també li demanarem que demostri que no ha passat res i que actuï en conseqüència», va afirmar. La secretària general d'ERC va explicar que ha llegit el suplicatori del Suprem i hi ha vist «arguments polítics».