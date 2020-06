Les exportacions gironines a la Xina es disparen tot i la COVID-19

El sector carni no s'ha vist tan afectat com altres per la pandèmia de coronavirus.

Les exportacions gironines van caure un 23,7% a l'abril per l'efecte de la pandèmia. El coronavirus ha passat factura al sector exterior, coincidint també amb el mes en què el confinament va intensificar-se. En concret, a l'abril, les empreses gironines van exportar productes per valor de 390,7 milions d'euros. Per destins, el mercat xinès va continuar impulsant-se durant l'abril, demandant més i més producte gironí (sobretot, carn de porc). De fet, les exportacions al gegant asiàtic, d'un any per l'altre, pràcticament s'han arribat a multiplicar per tres. A l'abril, les empreses gironines van fer vendes per valor de 71,31 milions cap a la Xina; a l'abril del 2019, havien estat de 29,95 milions. En tot cas, el tancament de fronteres, el confinament i les mesures que els estats europeus han pres per frenar la covid-19 han provocat que les exportacions gironines cap a la UE –el seu mercat tradicional- anessin a la baixa. A França, per exemple, d'un any per l'altre, s'ha passat d'exportar productes per valor de 127,89 milions a fer-ho per 88. I el mateix passa amb Itàlia, el Regne Unit, Alemanya, Portugal...

Si es passa la lupa per sectors, però, mentre l'agroalimentari encara manté números verds -a l'abril, va fer un 3,4% més d'exportacions-, el segon en importància de la demarcació, el químic, es va ensorrar, perquè les seves vendes a l'exterior van caure fins a un 26,2%. L'efecte del coronavirus, de retruc, va frenar el bon inici d'any que havien tingut les exportacions gironines i fa que l'acumulat del 2020 (1.854,4 milions d'euros) s'equipari amb el del 2019.

En global, les exportacions es van enfonsar. Però les dades per sectors també evidencien com el coronavirus ha tingut una afectació desigual. Durant l'abril, l'agroalimentari gironí, si bé va perdre pistonada, va continuar en números verds. Va tancar el mes creixent un 3,4% en exportacions i fent vendes a l'exterior per valor de 213,2 milions.

Dins l'agroalimentari gironí, les càrnies continuen tenint una preeminència innegable. A l'abril, les exportacions d'aquest clúster es van situar en 141,72 milions. En comparació amb l'abril del 2019, la xifra suposa un creixement del 6% (ja que aleshores, les vendes a l'exterior de carn fresca i despulles d'animals es van situar en 133,64 milions). Però si la dada es compara amb la del març del 2020, quan el coronavirus va obligar a decretar l'estat d'alarma, les vendes del sector carni gironí es frenen. En concret, d'un mes a l'altre baixen gairebé un 15% (perquè al març, el clúster va exportar per valor de 165,94 milions).

Però si bé el sector carni mig capeja el virus, no passa el mateix amb d'altres indústries. De fet, el segon i tercer sectors en importància a la demarcació, les químiques i la maquinària, pateixen de ple les afectacions de la pandèmia. A l'abril, les exportacions del sector químic es van enfonsar un 26,2%; i en el cas dels fabricants de maquinària, el descens encara va ser més important, perquè les vendes a l'exterior van caure més d'un 50%. A l'abril, un i altre sector, respectivament, van fer vendes a l'exterior per valor de 75,3 i 21,67 milions.



Caigudes a totes les províncies

Si es comparen les exportacions gironines amb les de la resta de Catalunya, totes les províncies van tancar l'abril amb caigudes. A Barcelona, el descens va arribar fins al 43,5%; a Tarragona, al 37,3% i a Lleida, al 3,1%. I això també comporta que, durant el mes d'abril, les exportacions catalanes caiguessin de mitjana un 40,3% (tancant el mes amb vendes per valor de 3.842,5 milions) .

Pel que fa al conjunt de l'Estat, les exportacions es van enfonsar un 39,3% a l'abril, mentre que les importacions van retrocedir un 37,2%. A conseqüència de la caiguda tant de les exportacions (15.043 milions) com de les importacions (16.561 milions), el dèficit comercial es va reduir un 5,4% a l'abril, fins als 1.519 milions. La taxa de cobertura es va situar en el 90,8%, 3,1 punts percentuals menys que el mes d'abril del 2019.