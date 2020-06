El mosso investigat per fer d'escorta a Puigdemont rebutja declarar davant el TSJC

El sergent dels Mossos d'Esquadra Lluís Escolà va comparèixer ahir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) com a investigat per presumptament haver estat l'escorta de l'expresident Carles Puigdemont a Bèlgica, i es va acollir al seu dret a no declarar. Escolà va arribar al Palau de Justícia a Barcelona abans de dos quarts de deu del matí i en va sortir una hora després acompanyat de la seva advocada. Estava citat com investigat pels presumptes delictes de prevaricació i malversació de fons públics, pels quals la Fiscalia Superior de Catalunya va obrir diligències després d'una denúncia de Cs el 2019.

Dimarts va comparèixer davant el tribunal el conseller d'Interior, Miquel Buch, per presumptament haver destinat Escolà com a escorta de Puigdemont, quan va ser nomenat assessor de la Conselleria en matèria de sistemes de seguretat al juliol de 2018, i segons la Fiscalia, Buch li va donar el càrrec «en un acte d'arbitrarietat».