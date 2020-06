Paluzie, a un pas de repetir com a presidenta de l'ANC

L'actual presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, té moltes paperetes per repetir en el càrrec tot i els intents del sector més afí al president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, per evitar-ho Aquest és l'escenari que dibuixen diverses fonts de l'entitat independentista, que demà celebrarà, per via telemàtica, el ple constitutiu del nou secretariat nacional, el qual haurà d'escollir els quatre «càrrecs orgànics» de l'organització: presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria. La més votada ha estat Paluzie (6.078 vots), seguida per l'exdiputat de la CUP Antonio Baños, (5.283), Montse Soler (4.687) , David Fernàndez (4.200) i Adrià Alsina (3.677).