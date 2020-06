La Policia identifica a Màlaga a un exmilitar com a autor dels trets a les fotos de membres del Govern espanyol

La Policia Nacional ha identificat a Màlaga a un exmilitar com el presumpte autor dels trets a fotos de membres de Govern, segons han confirmat a Europa Press fonts policials. La investigació es va centrar sobre aquest home després de localitzar en un polígon de Màlaga la galeria de tir on es va gravar el vídeo que va portar ahir a obrir diligències policials d'ofici.





Ni siquiera las amenazas de muerte de estos pseudocomandos de la ultraderecha van a distraernos de nuestra tarea de reforzar la justicia social y una recuperación económica que no deje a nadie atrás. Frente a los ultras: justicia social, democracia, libertad, Gobierno? pic.twitter.com/lBjGdO2bvb — Pablo Iglesias ?? (@PabloIglesias) June 18, 2020

Les indagacions policials han confirmat que l'autor dels trets és un individuLa Policia Nacional prossegueix amb les indagacions al voltant de la gravació d'aquest vídeo que va portar ahir a l'Advocacia de l'Estat a anunciar que portaria el cas davant la Fiscalia.d'aquest vídeo on apareixia un individu al costat d'altres en una galeria disparant fotografies de el president de Govern, Pedro Sánchez; el vicepresident segon, Pablo Iglesias , i el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, entre d'altres.La Policia Nacional i la Guàrdia Civil van obrir d'ofici les investigacions al voltant de la procedència de el vídeo i les persones que hi participen. En un comunicat, el Govern va mostrar ""Fets així alimenten als sectors més ultres de la societat que pretenen destruir valors essencials de la nostra democràcia i de la nostra Constitució, com són la convivència i el respecte absolut de la pluralitat política", ha subratllat el Govern.