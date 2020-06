Els morts per coronavirus pugen en gairebé 1.200 casos més després de la revisió de Sanitat

El Ministeri de Sanitat ha corregit ja la sèrie històrica de morts pel nou coronavirus a Espanya, congelada en els 27.136 des de fa més de 10 dies, desvelant que, fins al dijous, 28.313 persones confirmades de Covid-19 han mort per aquesta causa.

Així ho han informat aquest divendres el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, i el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que han recordat que aquesta tarda s'actualitzarà de nou la sèrie i s'inclouran els morts registrats entre el dijous i dimecres.

Aquesta xifra suposa entorn del 70 per cent de l'excés de mortalitat de 43.340 persones reflectit en el Sistema de Vigilància de Mortalitat Diària (MoMo), que coordina el Centre Nacional de Microbiologia (CNE) de l'ISCIII. No obstant això, la diferència entre la xifra de morts confirmats per Covid-19 de Sanitat i la de MoMo (15.027 morts) no es pot atribuir només a la Covid-19.

I és que, en l'excés de mortalitat pot estar incloses persones que han pogut morir pel nou coronavirus però no van ser diagnosticades o no se'ls va fer un PCR, per altres malalties o per la por als hospitals. "Des del primer moment hem donat totes les dades", ha asseverat el ministre de Sanitat.

Pel que fa al nombre d'hospitalitzats, que va arribar al pic màxim d'incidència a mitjans de març, actualment hi ha 1.994 persones hospitalitzades per Covid-19, enfront dels més de 40.000 que hi havia al període de màxima incidència de la malaltia a Espanya.

A les Unitats de Cures Intensives (UCI), que van duplicar la seva capacitat i experimentar el seu major pic d'ocupació a la segona setmana d'abril, en l'actualitat hi ha 312 pacients confirmats de coronavirus, si bé és una xifra "molt inferior" a la de fa uns mesos quan hi havia al voltant dels 5.500.

Amb l'arribada a la 'nova normalitat' i amb la hipòtesi que es pugui produir una segona onada, el Ministeri de Sanitat ha sol·licitat a les comunitats autònomes que mantinguin disponibles llits d'UCI o que tinguin la capacitat de triplicar la seva capacitat en un període màxim de cinc dies.

Pel que fa a la detecció de persones infectades, es calcula que a Espanya s'està actualment identificant al 20 per cent dels nous contagiats. A més, en prop del 60 per cent dels nous contagis es coneix el cas previ de què s'ha infectat, gràcies al fet que s'ha canviat el sistema de vigilància, el qual també està permetent que es detectin cada vegada més casos asimptomàtics i lleus, tot això en un període de 24 a 48 hores.

