Detenen l'home que disparava en un vídeo contra membres del Govern

La Guàrdia Civil va detenir ahir el suposat autor del vídeo gravat en una galeria de tir de Màlaga en què es veu com dispara contra unes fotografies de membres del Govern, com el president, Pedro Sánchez, o el vicepresident segon, Pablo Iglesias. L'home, un taxista i exmilitar, va ser arrestat a La Cala del Moral, una localitat del municipi malagueny de Rincón de la Victòria. Després de ser traslladat a dependències de la Comandància de la Guàrdia Civil de Màlaga va ser posat en llibertat a primera hora de la tarda, tot i que haurà de comparèixer davant del jutge quan sigui requerit.

Va ser la Policia Nacional la que dijous va identificar la galeria de tir, de caràcter privat i pertanyent a una armeria esportiva, on aquest individu disparava. El lloc està situat a Màlaga capital i, en concret, es tracta d'una galeria situada al polígon industrial El Viso.

En el vídeo apareix un home, amb protectors auditius vermells i a cara descoberta, que dispara contra fotografies de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias; el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra d'Igualtat, Irene Montero; i el dirigent de Podem Pablo Echenique. Les forces de seguretat van obrir una investigació i «com passa en fets que poden revestir caràcters de delicte, poden actuar d'ofici per identificar els autors», van explicar fonts policials.

Encara que alguns usuaris de Twitter asseguraven que l'arma utilitzada podia ser una de les que fa servir la policia, la investigació inicial va rebutjar aquest extrem, com també que es tractés d'una instal·lació de les que les forces de seguretat utilitzen per a les pràctiques de tir obligades dels seus agents.



Sense llicència d'armes

L'arrestat té antecedents per violència de gènere i va usar en la gravació una arma que no és de la seva propietat, ja que no disposa de llicència per a l'ús d'armes. L'home, un exmilitar de 44 anys que exerceix com a taxista i té vincles amb moviments d'extrema dreta, té la seva residència fixada a Màlaga.

Les diligències s'han obert per un presumpte delicte d'amenaces contra membres del Govern, van apuntar fonts fiscals, que van assenyalar que s'han incoat per haver rebut oficis tant de la Policia Nacional com de la Guàrdia Civil.

Indiciàriament l'arrestat també es pot enfrontar a un delicte d'odi pels comentaris que realitza durant la gravació, ja que després de disparar feia al·lusió al fet que havia «sentenciat» els membres del Govern. Entre les fotografies a les quals dispara es trobava també la de la ministra Irene Montero.

En un comunicat, el Govern va mostrar dijous la seva «total repulsa i condemna d'aquestes imatges, que contenen amenaces greus i estenen l'odi». També van realitzar comentaris de desaprovació membres de l'executiu com Pablo Iglesias o José Luis Ábalos.

«Fets així alimenten els sectors més ultres de la societat que pretenen destruir valors essencials de la nostra democràcia i de la nostra Constitució, com són la convivència i el respecte absolut de la pluralitat política», va destacar el Govern.