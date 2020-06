La Fiscalia defensa que Osàcar entri a la presó immediatament

La Fiscalia Anticorrupció ha defensat davant l'Audiència de Barcelona que l'extresorer de CDC Daniel Osàcar ingressi a la presó per complir condemna pel cas del Palau de la Música sense esperar que el Govern resolgui la seva petició d'indult, al·legant el «greu perjudici» que va causar a l'erari públic.

En el seu escrit a la secció desena de l'Audiència de Barcelona, el ministeri públic recorda que el termini del 25 de juny de 2020 per ingressar a la presó que la sala va concedir als tres principals condemnats pel cas Palau ja és «executiu», de manera que no procedeix suspendre'l.

L'Audiència de Barcelona ha donat dos dies a la Fiscalia i les acusacions particulars i popular del cas Palau perquè es pronunciïn sobre la suspensió de l'ingrés de presó que ha sol·licitat la defensa d'Osàcar, condemnat a tres anys i mig de presó, mentre el Ministeri de Justícia resol la seva petició d'indult.

Segons recorda la Fiscalia davant del tribunal, la sala ja va fixar una data límit per a l'ingrés a la presó d'Osàcar, tenint en compte l'avançada edat del condemnat -85 anys- i la situació d'emergència sanitària, i va descartar suspendre-la tant en l'acte d'execució de la sentència com en el que desestimava el seu recurs de súplica.

El ministeri públic argumenta en el seu escrit que la conducta d'Osàcar, condemnat pel pagament de comissions il·legals de la constructora Ferrovial a CDC a través del Palau de la Música, ha suposat un «greu perjudici per a l'erari públic». A més, recorda que la seva situació no encaixa en cap dels supòsits que la llei d'indult o el Codi Penal preveuen per a les suspensions de les condemnes.