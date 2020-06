Sánchez: "El virus pot tornar i sacsejar-nos en una segona onada. Ho hem d'evitar a tot preu"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha advertit que "el virus pot tornar i sacsejar-nos de nou en una segona onada. Ho hem d'evitar a tot preu". En el darrer dia de l'estat d'alarma, Sánchez ha fet una declaració institucional en què ha demanat "col·laboració individual i col·lectiva perquè el conquerit amb tant d'esforç no faci marxa enrere". "Estem en condicions d'avançar però no podem abaixar la guàrdia", ha insistit. Ha anunciat que l'Estat prepara una reserva estratègica amb productes essencials per fer front a possibles emergències, i ha explicat que aquests fons complementaran els de les comunitats autònomes. D'altra banda, ha fet una crida a la "cooperació" de totes les forces polítiques per encarar la crisi.

El cap de l'executiu espanyol ha dit que ara comença una nova etapa en què s'han recuperat els carrers, la mobilitat, que les fronteres es tornaran a obrir i en què l'economia comença també a bategar. "Estem en el deure d'avançar, però hem de mantenir la guàrdia alta i seguir rigorosament les regles d'higiene i protecció", ha emplaçat Sánchez, recordant que cada individu pot ser "mur o via de contacte".

I és que ha recordat que, tot i que a Espanya es manté "a ratlla" el virus, "no passa el mateix en altres zones del planeta". "Depèn de nosaltres", ha reiterat Sánchez, que ha agraït la tasca feta pels professionals de la salut durant la pandèmia, però també a altres serveis essencials, des de cossos de seguretat fins a treballadors de supermercats, transportistes, agricultors, personal de neteja, mestres, científics, o "al món de la cultura" per haver obert "finestres" durant el confinament. També als col·lectius de la gent gran, els joves -a qui ha assegurat que el govern espanyol donarà resposta a la formació, ocupació i demandes d'habitatge- i als infants. Pel que fa a l'homenatge previst per al 16 de juliol a les víctimes de la covid-19, Sánchez ha detallat que també hi assistiran els presidents autonòmics i que serà presidit pel rei Felip VI.

Sánchez ha destacat que l'estat d'alarma, sota el qual Espanya "es va aturar en sec" en un moment que ha descrit com a "fosc" i de "malson", ha permès limitar moviments, contactes i evitar així més contagis. Tot, "amb la cobertura plena de la Constitució" i "beneficiant a totes les comunitats autònomes". "Gràcies a l'estat d'alarma hem pogut salvar vides i vides en aquest país", ha expressat Sánchez, que les ha comptabilitzat en 450.000.

Amb la mirada posada al futur, el govern espanyol reclama ara "unitat" a tots els nivells. "Toca reconstrucció i recuperació", ha dit el president espanyol, que espera que quedi enrere la confrontació i "l'odi" a la política. "Gastem massa temps en crear divisió, cal unir forces i el que té sentit és cooperar", ha assenyalat, emplaçant la resta de forces polítiques a deixar els insults i les provocacions. També ha demanat als partits que donin suport al govern espanyol en les demandes davant del Consell Europeu: "Europa ens ha de veure units en la defensa dels interessos nacionals i en l'avanç de la causa europea".

Finalment, Sánchez ha anunciat l'impuls d'una comissió mixta per analitzar "amb rigor" l'estat de salut, la ciència o l'atenció a la gent gran i preservar el sistema de protecció social.