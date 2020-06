Trump tornarà a intentar deportar els 650.000 migrants beneficiats pel DACA

El president dels EUA, Donald Trump, va anunciar ahir que tornarà a intentar cancel·lar el programa migratori conegut com a Acció Diferida per als Arribats a la Infància (DACA) després que dijous el Tribunal Suprem rebutgés la seva primera temptativa de revocar-lo. En un missatge a través de Twitter, el mandatari va explicar que «en breu» enviaran «documents millorats» en els quals rebatran els requeriments de l'Alt Tribunal, que va donar la raó als advocats que defensen els drets de prop de 650.000 joves indocumentats que van arribar al país il·legalment de la mà dels seus pares i que estan protegits actualment per aquesta empara.

Segons la seva opinió, dijous «no es va perdre ni guanyar res», i només va ser una jugada com les utilitzades en el futbol americà per enviar la pilota al camp contrari i allunyar el perill. «He volgut cuidar els beneficiaris de la DACA millor que els demòcrates bons per a res, però durant dos anys es van negar a negociar. Han abandonat la DACA. Segons la decisió del Suprem, els demòcrates no poden fer ciutadans els DACA. No van guanyar res!», va explicar Trump.

La decisió del Suprem va ser vista com una inesperada victòria pels centenars de milers de joves immigrants que no seran deportats, encara que molts van alertar que no es refiaven que Trump no tornés a intentar cancel·lar el programa aprovat el 2012 pel seu predecessor, Barack Obama, tot i la popularitat del DACA, fins i tot entre els republicans.

Trump va anunciar al setembre de 2017 que cancel·lava la DACA sota l'argument que així posava pressió al Congrés perquè demòcrates i republicans arribessin a un acord.