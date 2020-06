El TSJC jutjarà els exmembres de la Mesa del Parlament a finals de juliol

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya celebrarà els propers dies 21, 22 i 24 de juliol el judici per desobediència contra els membres de JxSí a la Mesa del Parlament i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya, que va haver d'ajornar el passat mes de març per l'estat d'alarma. En una providència, la sala civil i penal del TSJC va fixar ahir noves dates per al judici, que ja s'ha ajornat en tres ocasions: per motius d'agenda dels advocats, per estudiar si s'enviava al Suprem la causa contra l'exdiputat de CSQP Joan Josep Nuet i per l'emergència sanitària.

El judici contra els membres de JxSí de la Mesa en l'etapa de Carme Forcadell com a presidenta del Parlament i contra l'exdiputada de la CUP, que l'última vegada es va ajornar sense data, se celebrarà en jornades de matí i tarda, segons ha acordat el TSJC.

Els exmembres de la Mesa Anna Simó, Lluís Corominas, Ramona Barrufet i Lluís Guinó, de JxSí, així com Mireia Boya, estan acusats d'un delicte de desobediència per no fer cas als requeriments del Tribunal Constitucional en permetre la tramitació de les lleis del procés.

Inicialment fixat per a novembre i desembre, el judici es va haver de suspendre després de les eleccions generals, en les quals Nuet -que era secretari tercer de la Mesa del Parlament per CSQP quan es van tramitar les lleis del procés- va resultar elegit diputat al Congrés i, per tant, aforat.