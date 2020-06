Casado exigeix «saber la veritat» sobre el número de víctimes per coronavirus: «S'ha descuidat la salut dels espanyols»

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigit "saber la veritat" sobre el número de víctimes per coronavirus a l'Estat. En l'acte de presentació de candidats dels populars a les eleccions gallegues, Casado ha assegurat que durant els prop de 100 dies d'estat d'alarma el govern espanyol "ha ocultat informació i no ha facilitat la tasca parlamentària i dels mitjans de comunicació". "No és molt demanar que una nació que es respecta a si mateixa comenci per ser capaç de saber el número de persones que ha perdut la vida, honrar-los i ajudar els familiars i malalts", ha argumentat Casado. El líder popular també ha assenyalat que l'executiu "no ha estat a l'altura" i "ha descuidat la salut dels espanyols".

A més, durant l'acte Casado ha proposat "un pacte de Toledo" per la salut, la creació d'una agència nacional de seguiment i avaluació, una oficina nacional per a les víctimes i el seu reconeixement i una central de compres per afrontar possibles rebrots. També ha proposat la creació d'una comissió al Senat per avaluar l'atenció social i a la gent gran.



"Més morts" en residències on no governa el PP

Casado ha posat en valor la tasca del PP durant la pandèmia i ha remarcat la seva "coordinació i generositat tremenda". A més, el líder popular ha volgut indicar que les comunitats autònomes on més morts hi ha hagut en residències "són les que no governa el PP". Malgrat això, ha dit que aquest fet "no és rellevant" sinó que els preocupa "que no es repeteixi la situació enlloc".