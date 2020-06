Foro Asturias es querella contra Álvares Cascos per apropiació de fons

La direcció del partit polític asturià Foro Asturias va decidir dijous expulsar del partit el seu fundador, l'exministre Francisco Álvarez-Cascos. A més a més, divendres van presentar en el jutjat una querella criminal per presumptes delictes d'apropiació indeguda i administració deslleial en delicte continuat. L'expulsió i denúncia es basen en l'auditoria econòmica duta a terme per l'equip de l'actual presidenta, Carmen Moriyón, durant els anys en què Álvarez-Cascos va tenir la màxima responsabilitat en el partit que ell mateix va impulsar.

En un document de 48 pàgines lliurat en els jutjats, Foro Asturias detalla els motius pels quals considera que Álvarez-Cascos va cometre delictes al capdavant del seu propi partit: «Va desenvolupar fins al seu cessament en l'organització actes que li van generar abundants beneficis a l'una que un manifest empobriment de les arques del partit», assenyala la querella, a la qual ha tingut accés el rotatiu La Nueva España.



Decisions compromeses

Segons l'actual direcció de Fòrum, Francisco Álvarez-Cascos va prendre «decisions financeres que venien a comprometre els recursos del partit sense cap control per part dels òrgans assemblearis del partit (sempre, per descomptat, en el seu exclusiu benefici personal)». La querella ressalta, per exemple, «la fixació d'un sou manifestament desmesurat» o «prendre per mà diners del partit». A més, sempre segons la querella, l'exministre podia haver «concertat contractes d'arrendament opacs i inexistents i, en tot casos, innecessaris i onerosos» que fet i fet el beneficiaven, «per participar del substràtum personal de la societat a la qual pertanyia la finca». Es refereixen al suposat lloguer d'una seu de Foro Asturias a Madrid en la societat de la qual era titular la seva llavors esposa, María Porto.

Les despeses que carregava al partit constitueixen la tercera pota sobre la qual el partit sosté la seva denúncia judicial. Es tracta de conceptes pagats per l'organització que «s'extralimitaven amb escreix» respecte al que es podria considerar com a despeses de representació. La direcció del partit posa exemples: les «taxes derivades de llicències de pesca» o les referides a «les proves psicotècniques per a la llicència d'armes». El partit ressenya «despeses manifestament supèrflues» i allunyades de l'austeritat, com les corresponents al seu xofer personal. I detalla altres desemborsaments que suposen «un menyspreu per les normes més elementals de respecte als diners dels contribuents: fes de l'adquisició de sabates per als seus fills, fins al cost dels bitllets de tren per a desplaçar-se a Còrdova o la compra de videojocs i menjar».