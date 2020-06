La taxa de contagi del coronavirus es dispara a Alemanya

La taxa de reproducció del nou coronavirus a Alemanya s'ha disparat d'1,06 fins a 1,79 a conseqüència d'una sèrie de brots locals, segons ha explicat l'Institut Robert Koch (RKI) per a la salut pública, un nivell molt elevat per a la contenció de la pandèmia a llarg termini.

Una taxa de reproducció, o 'R', d'1,79 significa que 100 persones que han contret el virus infecten, de mitjana, a altres 179 persones. Si el nombre de reproducció és menor que 1, s'infecten cada vegada menys persones i el nombre d'infectats disminueix. Per contenir la propagació d'un virus, el seu nombre de reproducció ha de ser inferior a 1, el nivell considerat com a crític pel Govern federal per reactivar les restriccions.

El nombre, un augment brusc des de l'1,06 d'aquest divendres, és un revés per al país més poblat de la Unió Europea. Alemanya havia gestionat la pandèmia molt millor que altres estats europeus, sobretot per les proves primerenques i les mesures de distanciament social.

L'institut RKI ha atribuït l'augment a una sèrie de brots locals, que s'han registrat en plantes empaquetadores de carn, centres logístics i centres per a refugiats. Els brots també s'han relacionat amb els serveis religiosos i festes familiars.

Un d'aquests brots és el registrat a l'empresa càrnia Tönnies a l'oest de país, on 1.029 treballadors han donat positiu de coronavirus, després de realitzar 3.127 test, segons ha informat aquest dissabte el cap de districte de Gütersloh (estat federat de Renània de Nord -Westfalia), Sven-Georg Adenauer.