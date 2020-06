Batlle vol liderar un front davant l'independentisme

El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona i dirigent d'Units per Avancar, Albert Batlle, està «disposat a liderar un projecte davant de l'independentisme» en les properes eleccions perquè creu que «la independència és un projecte fracassat i cal una oferta seriosa per a un govern de qualitat». En una entrevista a La Vanguardia, el democristià opina que l'expresident català Carles Puigdemont «ha de buscar-se una sortida personal» perquè consiera que «és un llast per a la política catalana. No ha estat mai la seva hora, però ara ho és menys que mai».

«Un dels problemes que té Catalunya és la paràlisi de la Generalitat i l'enfrontament entre els seus socis. Hi ha un clam a favor d'unes eleccions que ens permetin aclarir el panorama. I no és un problema de pandèmia, ve d'abans», manifesta Batlle.

Per al que va ser director de la policia autonòmica, a Catalunya «hi ha una situació de desgovern que cal reconduir» i proposa treballar per una alternativa a la majoria independentista: «És el meu repte i el del meu grup polític. Hi ha un espai de catalanistes orfes. Portem massa anys de vot prestat perquè no hi ha referent al catalanisme». Batlle diu que ell no defensa un referèndum i que planteja «un acord negociat amb l'Estat que, donat el cas, pot ser ratificat pel poble de Catalunya. Començar amb la pregunta independència sí o no és un disbarat. És una pàgina passada que no porta enlloc».

Encara que Units per Avancar està coalitzat al Parlament i a l'Ajuntament de Barcelona amb el PSC, Batlle, exmilitant socialista, explica que estan «treballant en una alternativa de centre catalanista. Defensem una cosa nova. No estem ni per una remasterització de CiU ni per crear la sociovergència». Batlle defensa una confluència de partits entre Units, el Partit Nacionalista de Catalunya i altres forces polítiques.