Una cimera mundial de líders i un concert recaptaran fons per la vacuna contra la covid-19

La campanya anomenada "Global Goal: Unite for our Future" impulsada per la Comissió Europea per trobar una vacuna contra la covid-19 d'accés global culminarà el dissabte 27 de juny amb una cimera mundial de líders i un concert amb artistes internacionals. Amb aquest darrer acte s'intentarà impulsar la recaptació de fons per desenvolupar i desplegar vacunes, assajos i tractaments contra el coronavirus.

La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, i l'actor Dwayne Johnson presentaran el concert on actuaran Shakira, Coldplay, Usher, Miley Cyrus, Justin Bieber i J Balvin, entre d'altres.

També hi assistiran altres artistes cèlebres com Hugh Jackman, Charlize Theron, Forest Whitaker, David Beckham o Salma Hayek.

Abans del concert diversos líders mundials, advocats, artistes i activistes internacionals intervindran en una cimera sobre els esforços per lluitar contra la covid-19.