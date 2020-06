«La reforma laboral no és un fetitxe o una consigna. És una cosa molt seriosa»

Yolanda Díaz (Ferrol, 1971) està posant a prova aquests dies la que fins ara ha estat una de les seves principals bases al capdavant del Ministeri de Treball: la capacitat per forjar consensos entre patronal i sindicats. L'acord per prolongar els incentius als ERTOs encara no està tancat.

En quin punt es troben les negociacions per prorrogar els incentius als ERTOs després d'una setmana de reunions?

El diàleg social és una eina fonamental i necessita el seu temps i els seus terminis. Puc dir que aquest ministeri treballa per tancar un acord com més aviat millor. El nostre objectiu és donar certitud amb un acord per a prorrogar les mesures que han demostrat ser tan útils per a pal·liar els efectes d'aquesta pandèmia. Des de l'inici teníem clar que havíem d'acompanyar les empreses durant un lapse temporal, almenys fins a setembre i amb la mirada llarga.

Els agents socials demanaven allargar-ho fins a desembre, és un problema de recursos públics?

No, és un problema de justícia social. No seria just que avui, una empresa que està oberta i operant, tingués la seva plantilla exonerada completament de les cotitzacions a la Seguretat Social i socialitzats els salaris. No seria just. Hem creat una comissió intersectorial amb la mirada posada en què, a partir del 30 de juny, hi hauria sectors que necessitarien l'acompanyament de les mesures de protecció màxima. Cal recordar que el reial decret que permet prorrogar els ERTOs parla de sectors.

En la negociació ha estat present en algun moment retirar o limitar les clàusules de salvaguarda de l'ocupació?

Totes les garanties de protecció a l'ocupació que ja existeixen es mantindran.

Anirà la pròrroga dels ERTOs al proper Consell de Ministres?

Tenim un lapse temporal clar. Abans del 30 de juny hem de tenir una norma aprovada en el BOE. Capacitat legislativa hi ha, però l'acord ha d'obrir-se camí. És el que està esperant aquest país i així ha de ser. Aquesta ministra treballarà perquè existeixi aquest acord.

Queden persones afectades per un ERTO que encara no hagin cobrat la seva prestació?

Amb dades de la intervenció general de l'Estat, avui dia hi ha una incidència d'errors, aliens al SEPE, de l'1%.

Veu necessari ampliar la plantilla d'inspectors de Treball?

D'inspectors de Treball, del SEPE, de la Tresoreria General? És la gran tasca d'aquest país. Aquesta pandèmia ha servit per demostrar el valor d'allò públic.

Recentment han iniciat els tràmits per aprovar una nova llei del teletreball. Què pretén regular aquesta norma?

El nostre país no té una llei que reguli el treball a distància. Que no és el mateix que el teletreball. Fruit de la reforma laboral del PP, aborda de manera absolutament deficient el treball a distància. I ho aborda com una cosa residual, marginal i fins i tot infravalorada. El que farem és desplegar una llei que realment reguli el treball a distància i el teletreball.

Com planeja fer-ho?

El treball a distància ha de realitzar-se des del lloc que triï el treballador. Ha de ser voluntari i respectar els drets laborals, com la desconnexió [digital]. Hem de garantir els drets de descans i els drets de conciliació? I un altre element, que és de justícia. Els treballadors durant la pandèmia han teletreballat, però han sufragat les despeses que no elssón pròpies. El teletreball no li pot sortir gratis a les empreses.

Sobre aquestes despeses, la llei fixarà uns criteris generals o una quantia exacta?

Hi haurà de tot. Despeses que ara estem assumint en el teletreball ha de pagar-les l'empresa. Farem una llista que sí o sí que ha d'afrontar l'empresari. És probable que vagi amb factures, per a parts proporcionals de subministraments, per exemple. En el model suís, l'empresa paga una part del lloguer. Una altra part estarà subjecta a la negociació col·lectiva.

Quan estarà en vigor?

No m'agrada donar terminis. Dependrà dels informes que de manera preceptiva hem de desplegar. Però va endavant.

Què opina de la comissió d'experts proposada per Sánchez per a dissenyar la reconstrucció?

Està molt bé escoltar als experts, però el més important és escoltar el carrer. Un Govern progressista ha de mirar sempre també cap a fora. Si ens allunyem del carrer hi ha més possibilitats d'equivocar-nos.

La derogació de la reforma laboral ha de ser total o parcial?

El que és necessari fer amb urgència és aprovar els pactes en l'acord de Govern entre el PSOE i Unides Podem.

Sobre això continua havent-hi sintonia dins del Govern?

La reforma laboral no és per a nosaltres una consigna o un fetitxe. És una cosa molt seriosa. La reforma laboral del PP va ser la primera decisió que va prendre Mariano Rajoy quan va arribar al poder. Va ser imposada i sense diàleg social. Va suposar la modificació de 20 preceptes, cinc lleis, cinc reials decrets i alguna directiva. Estava ben pensada per als objectius del PP. Hem d'abordar-la amb tranquil·litat i estic segura que el Govern coincideix en la seva integritat amb allò signat.

Abans de setembre hauran aprovat part d'aquesta contrareforma?

No m'agrada donar terminis, perquè no depèn només de mi. Quan superem aquesta pandèmia, l'agenda legislativa es reprendrà. Però sense caure en les consignes o els fetitxes.