«The Telegraph»: un empresari amic del rei emèrit va finançar la lluna de mel de Felip VI

Josep Cusí, empresari, amic i company de regates del rei Joan Carles, va pagar 269.000 dels 467.000 dòlars que va costar la lluna de mel que Felip i Letizia van realitzar després de les seves noces, l'any 2004, i que els va portar a llocs com Cambodja, les illes Fiji i Califòrnia. Així ho va revelar el diari britànic The Telegraph, que va afegir que la resta de la factura la va costejar el rei emèrit. La Casa Reial va rebutjar fer declaracions sobre el tema.

Segons The Telegraph, la lluna de mel dels llavors prínceps Felip i Letizia va començar a Jordània, on van acudir com a convidats a unes noces. Des d'allà van iniciar un periple que els va portar a Áqaba, al país àrab, Cambodja, Fiji, Samoa, Califòrnia i Mèxic.

Per preservar el seu anonimat, la parella es registrava amb el pseudònim de «senyor i senyora Smith». Van passar per hotels de gran luxe com l'exclusiu Wakaya Resort en una illa privada de Fiji, el Raffles Le Royal, a la capital cambodjana, o el Sheraton Denarau, també a Fiji.

Segons The Telegraph, 269.000 dòlars dels 467.000 que va costar el viatge de la parella els va pagar una empresa anomenada Navilot, registrada a nom de Josep Cusí. El diari recull que l'advocat de l'empresari ha explicat sobre aquest tema que Navilot era propietària de «diversos iots de la sèrie del Bribón amb els quals el rei Joan Carles i Cusí havien competit». El representant va afegir no tenir coneixement d'altres usos dels béns de l'empresa.



Compra i venda de iots

Cusí, de 86 anys, ha estat company de Joan Carles I des de principis de la dècada dels 70 i junts han guanyat desenes de regates. L'empresari català també s'ha encarregat de la compra i venda de iots per al rei emèrit.

La premsa internacional porta mesos darrere de la fortuna opaca de Joan Carles. El març passat, The Telegraph ja va publicar que que Felip VI és el segon beneficiari d'una fundació offshore on es va ingressar una suposada donació de 65 milions d'euros de l'Aràbia Saudita al seu pare.