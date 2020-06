Detecten un brot de coronavirus de 6 positius en una empresa càrnia de València

Les proves realitzades a una part de la plantilla de l'empresa càrnia de Rafelbunyol el passat 17 de juny han tingut com a resultat la detecció de sis casos positius per Covid-19, tal com la direcció de la firma va informar ahir a Comitè d'Empresa de la mateixa, que presideix Comissions Obreres (CCOO). Segons la representant de la federació d'Indústria d'aquest sindicat, Núria Lázaro, el dia 18 de juny es va realitzar una segona tanda de tests d'coronavirus els resultats es coneixeran avui.

"Res més saber-se el resultat, les persones afectades han estat enviades a casa perquè es confinin i també totes aquelles amb les que han tingut relació. Les proves del coronavirus s'han realitzat, per ara, a la plantilla que treballa a les zones de més risc ", assegura Núria Lázaro.



Empresa càrnia

L'empresa, dedicada a el processat de productes derivats de pollastres i conills, va ser comprada l'any passat per una companyia d'àmbit nacional. Actualment treballen a la planta de Rafelbunyol unes 530 persones. Diari de Girona va intentar ahir obtenir la seva versió dels fets però no hi va haver resposta.

La decisió de la signatura de fer tests de Covid-19 a part de la plantilla és l'últim capítol d'una batalla que CCOO ha desenvolupat, a través de la seva secció sindical, des que es va declarar la pandèmia. "A el veure que hi havia més casos de baixes del normal, vam requerir a l'empresa que prengués mesures en tant a equips de protecció, que no hi havia, i distàncies de seguretat, que no es complien", indica. Després de diverses setmanes, el sindicat va denunciar el cas a la Inspecció de Treball on "de manera immediata" van enviar un requeriment a l'empresa instant-lo a adoptar tot un seguit de precaucions, amb l'amenaça d'una denúncia en Salut Pública.

El requeriment va marcar un punt d'inflexió, segons la versió de CCOO. Des de la segona meitat de maig, la plantilla disposa de màscares individuals diàries, guants, pantalles i contenidors per a dipositar els EPI i s'han establert mesures de separació a la cafeteria, a més de prohibir-els diners en metàl·lic. «No s'han pogut instal·lar panells perquè no desaconsella la normativa de manipulació de la carn», explica Llàtzer. Finalment, fa dues setmanes, Sanitat va establir la necessitat de realitzar els tests.

Malgrat tot, fonts Sanitat van assegurar ahir que no s'ha detectat cap nou brot i, de fet, les xifres oficials de contagis actualitzades el 21 de juny no recullen un increment de casos de coronavirus a Rafelbunyol. En el departament de Salut a què pertany la població hi va haver 11 nous casos de Covid-19 fins a aquesta data.