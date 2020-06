ERC no avalarà la «nova normalitat» per l'acord entre el Govern i Ciutadans

ERC va anunciar que votarà en contra del decret de la «nova normalitat» del Govern de PSOE i Unides Podem per haver-lo acordat amb Ciutadans, i va instar JxCat i la CUP a negociar una estratègia unitària del sobiranisme per als propers mesos. Esquerra, que va facilitar al PSOE l'aprovació d'algunes pròrrogues de l'estat d'alarma, va criticar que els socialistes hagin negociat el decret de la «nova normalitat» amb Ciutadans, en comptes de fer-ho amb els partits que van facilitar la investidura del president Pedro Sánchez.

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va advertir que «si el PSOE vol jugar a la geometria variable amb un partit de la dreta com és Cs», no comptarà amb el suport dels republicans, i va afegir que «ens agradaria saber què pensa d'això Unides Podem i si es pot sentir còmoda amb aquest tipus d'acords».

Vilalta va assegurar que aquest criteri serà el que ERC mantindrà també pel que fa als pressupostos generals de l'Estat, ja que «és bastant incompatible buscar el suport de Cs i d'ERC», en ser dues forces en les «antípodes ideològiques».

En clau de política catalana, Vilalta va instar els partits independentistes a reunir-se per acordar «una estratègia unitària» per avançar en els propers mesos, ja que a la ciutadania «li provoca cansament» veure com els partits independentistes estan sempre barallant-se entre ells.

En aquest context, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va assenyalar que hi ha «un problema» per reprendre la taula de diàleg, que és la «divisió» que indica que hi ha en el si de la Generalitat sobre aquesta qüestió.

Si bé el vicepresident català i coordinador d'ERC, Pere Aragonès, va reclamar diumenge que la taula de negociació es reprengui de forma immediata, a principis de juliol, Iceta considera que el president Quim Torra «no creu» en l'esmentada taula.

Per la seva banda, la líder de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán, va advertir que unes eleccions al Parlament «no ajudarien en res» a la situació que es viu com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus.

A l'espai postconvergent prossegueixen els contactes per intentar posar ordre, amb l'assignatura pendent de l'encaix del PDeCAT, com convergir les diferents línies ideològiques i els candidats electorals. Amb el procés d'ordenació en JxCat encara obert, el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), impulsat pel col·lectiu de Poblet que integra l'exdirigent del PDeCAT Marta Pascal, prepara el congrés fundacional de dissabte.