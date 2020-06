Faran públics els noms dels alts càrrecs que no han fet la declaració de béns

La Secció Setena de la Sala del Contenciós-Administratiu de l'Audiència Nacional ha donat la reó al Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG) i ha decidit en contra de l'Oficina de Conflictes d'Interessos (OCI), tots dos organismes dependents del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, i aquest haurà de fer públics els noms dels alts càrrecs que no van presentar la seva declaració de béns, quelcom al que estan obligats per llei.

L'OCI, representada per l'Advocacia de l'Estat, va presentar un recurs contenciós-administratiu davant de la Resolució de data 1 d'octubre de 2018, dictada pel CTBG sobre la identificació d'aquells alts càrrecs que no haguessin complert les seves obligacions previstes en la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat. Aquesta decisió de Consell de Transparència decidia en contra de la Resolució de 6 de juny de 2018 dictada per l'OCI que, a resposta d'una reclamant d'informació, va enviar dos links en els quals, apuntava, estaven plenament identificats els dos únics supòsits d'infracció d'aquesta llei.

Però el CTBG va dir llavors que la informació no era suficient i va instar l'OCI al que en el termini màxim de 5 dies hàbils proporcionés a la interessada la informació referenciada. «S'ha de subministrar a la reclamant la versió íntegra de l'informe emès per l'Oficina De Conflictes d'Interessos en relació amb el grau de compliment de la llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'administració general de l'Estat», van explicar.