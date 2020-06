La justícia belga decidirà el 7 d'agost sobre la petició d'extradició contra Lluís Puig

La justícia belga decidirà el 7 d'agost sobre la petició d'extradició contra l'exconseller Lluís Puig. Així ho han explicat els seus advocats a la sortida de la vista que s'ha celebrat aquest dimarts. La defensa ha reclamat a la Cambra del Consell, el tribunal de primera instància, que declari nul·la l'euroordre perquè consideren que el Tribunal Suprem no era el competent a Espanya per emetre aquesta petició d'extradició contra Puig. En cas que el jutge tingui dubtes sobre això, l'equip jurídic de Puig ha demanat al jutge belga que faci una pregunta prejudicial sobre aquesta qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Per tant, el 7 d'agost la justícia belga haurà de decidir si accepta o no l'extradició, si l'anul·la perquè creu que el Suprem no és competent o bé si pregunta al TJUE sobre aquesta qüestió.