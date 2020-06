Marroc dona per fet que aquest any no hi haurà Operació Pas de l'Estret

L'Operació Pas de l'Estret (OPE), que cada estiu permet a més de tres milions de marroquins tornar al seu país durant les vacances, no tindrà lloc aquest any, ja que a hores d'ara encara no es coneix la data d'obertura de fronteres per part de Marroc. L'anunci el va fer el ministre d'Exteriors del país alauita, Nasser Burita, qui en una compareixença davant la Cambra de Representants del Parlament va explicar que l'Operació Marhaba (Benvinguts), com es coneix l'OPE al Marroc, no serà organitzada aquest estiu.

«És obvi que l'Operació Marhaba, tal com és coneguda tots els estius, no tindrà lloc aquest any», va afirmar el ministre, qui es va referir a aquesta operació només al final de la seva intervenció, després de tractar altres temes.

No obstant això, Burita va aclarir que els emigrants marroquins podran tornar al seu país d'origen quan estiguin obertes les fronteres, però no hi ha encara una data. El ministre va afegir que l'operació requereix preparatius des del mes d'abril, a més de coordinació entre diversos països.