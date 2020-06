Trump: «Podria haver viscut sense reconèixer Guaidó com a president»

El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar ahir que «podria haver viscut» sense reconèixer el cap de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Juan Guaidó, com a mandatari legítim del país sud-americà i va plantejar la possibilitat de reunir-se amb el presient del país caribeny, Nicolás Maduro, en un gir al discurs públic mantingut durant aquest últim any i mig.

Guaidó es va autoproclamar «president encarregat» de Veneçuela el gener de 2019, al·legant que Maduro no tenia legitimitat per iniciar un nou mandat pel frau electoral de 2018. Des de llavors, ha estat reconegut per mig centenar de països, entre els quals els Estats Units.

L'exassessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca John Bolton assegura en el seu llibre de memòries que Trump es penedeix d'haver seguit el seu consell i d'haver reconegut Guaidó, quelcom que el president nord-americà va matisar en una entrevista. «No especialment», va assegurar.

«Podria haver viscut amb el reconeixement i sense ell, però vaig ser molt ferm sobre el que estava passant a Veneçuela», va dir Trump, que va recordar, però, que «Guaidó va ser elegit». «No vol dir necessàriament que hi estigués a favor», va afegir.

Hores després, el president dels Estats Units va matisar que només es reuniria amb el seu homòleg veneçolà per parlar sobre la «sortida pacífica del poder» de Nicolás Maduro. «Jo sempre estaré en contra del socialisme i amb el poble de Veneçuela», va afegir Trump.