Campuzano deixa el PDeCAT per discrepàncies amb la línia ideològica

L'exdiputat del Congrés Carles Campuzano es va donar ahir de baixa del PDeCAT per discrepàncies amb la línia ideològica, com ja va fer l'excoordinadora Marta Pascal, a només tres dies del congrés constituent del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC). A l'espera de conèixer aquesta setmana els noms que formaran part de la direcció del nou partit, Campuzano va anunciar per Twitter que ja ha formalitzat la baixa com a militant del PDeCAT. «Deixo amics i companys de causes. Moltes gràcies a tots. Estic convençut que ens retrobarem en el camí cap a la llibertat», va escriure.