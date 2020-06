El Govern confirma que el Mobile World Congress es farà a Barcelona fins al 2024

El Govern central va confirmar ahir que el Mobile World Congress (MWC), la fira de tecnologia mòbil més important del món, seguirà celebrant-se a Barcelona fins el 2024, un any més del previst i amb una reducció de tarifes per a la propera edició, per compensar l'anul·lació de l'anterior a causa del coronavirus. «S'ha acordat amb l'empresa organitzadora una reducció de preus per compensar les pèrdues per la cancel·lació d'aquest any», va anunciar la ministra portaveu del Govern, María Jesús Montero.

A través d'un reial decret, el Consell de Ministres ha autoritzat el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital i l'Entitat Pública Empresarial Red.es a arribar a un acord amb GSMA, entitat organitzadora del MWC, per resoldre les conseqüències derivades de la cancel·lació de l'edició d'enguany.

L'acord per mantenir el MWC fins al 2024 a Barcelona, els termes generals del qual ja s'havien donat a conèixer, és, segons Montero, «una excel·lent notícia», perquè el 2019 va tenir un impacte econòmic de 470 milions d'euros i va generar uns 13.000 llocs de treball, i «posa de manifest el compromís del Govern de mantenir al país un esdeveniment capaç d'atreure 100.000 visitants».

Segons va detallar el Ministeri en un comunicat, l'acord estableix que la GSMA ofereix a l'Administració General de l'Estat una tarifa «molt reduïda i en condicions avantatjoses» per a l'edició de 2021 en compensació per les despeses a les quals va haver de fer front el 2020 i s'amplia el període de celebració del congrés a Barcelona un any més, fins al 2024.

D'altra banda, la Fundació Barcelona Mobile World Capital, que integra les administracions públiques i institucions que donen suport a la celebració del congrés, farà front als seus compromisos financers amb GSMA el 2020. Aquesta aportació serà retornada en el cas que finalment no es pugui celebrar la propera edició a Barcelona el 2021.

El MWC, que s'hauria d'haver celebrat entre el 24 i el 27 de febrer, va ser un dels primers esdeveniments de caràcter internacional que es van anul·lar com a conseqüència de l'expansió del coronavirus, que llavors només afectava la Xina. La GSMA va prendre la decisió de suspendre'l el 12 de febrer i ho va fer després de registrar una onada de cancel·lacions de grans companyies tecnològiques per salvaguardar la salut dels seus treballadors davant el coronavirus, com LG, Ericsson, Sony, Facebook, Cisco, Intel, Orange , Vodafone, Deutsche Telekom o BT. L'abril passat es va conèixer que totes les parts relacionades amb aquest esdeveniment havien arribat a un acord per mantenir a Barcelona el MWC.