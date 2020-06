La Justícia belga decidirà sobre l'extradició de Lluís Puig el 7 d'agost

La Justícia belga anunciarà la seva decisió sobre l'extradició de l'exconseller Lluís Puig, reclamat per malversació en el cas de l'1-O i fugit a Bèlgica des de 2017, el 7 d'agost, va anunciar ahir el polític independentista a Brussel·les. Sigui quina sigui la decisió, es podran interposar recursos. El jutjat belga de primera instància que examina l'euroordre cursada per les autoritats espanyoles contra Puig va citar l'exconseller ahir al matí per comentar alguns aspectes tècnics del cas. La Justícia belga podria decidir extradir o no Puig, però també que no té prou capacitat per prendre la decisió.