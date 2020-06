ERC i la CUP s'inclinen per no votar el suplicatori de Borràs

Esquerra Republicana i la CUP s'inclinen per no participar avui a la votació del Ple de Congrés sobre el suplicatori que ha demanat el Tribunal Suprem per investigar a la portaveu de Junts, Laura Borràs, evitant així haver de votar «sí» o «no», dues opcions que no els convencen plenament. Segons fonts de les dues formacions independentistes, «aixecar les mans» en la votació és l'opció que compta amb un major consens entre els dos partits, ja que així evitarien donar suport a la obertura d'una causa que Borràs atribueix a raons polítiques i tampoc votarien en contra que s'investigui un presumpte cas de corrupció.

I és que el Suprem vol que el Congrés aixequi la immunitat a Borràs per poder investigar si va incórrer en delictes de frau a l'Administració, malversació de cabals públics i falsedat documental en la seva etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

A aquesta posició de no participar en la votació podria sumar-se EH Bildu. De fet, ni ERC ni la coalició abertzale es van pronunciar sobre aquest tema a la primera oportunitat que van tenir.