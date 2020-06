La fiscalia demana 3 anys de presó per als mossos que acompanyaven Puigdemont a Alemanya

La fiscalia de l'Audiència Nacional demana tres anys de presó per un delicte d'encobriment per als dos Mossos d'Esquadra que acompanyaven Carles Puigdemont quan se'l va detenir a Alemanya. A l'escrit, la fiscalia considera que els investigats van ajudar l'expresident, conscients que era investigat a Espanya, i que s'havia emès una ordre de detenció. "La intenció dels acusats era ajudar Carles Puigdemont a torna a Bèlgica i evitar la seva identificació en algun lloc on es pogués executar la ordre europea de detenció. L'AN va proposar el mes de febrer jutjat els dos mossos i va acordar l'arxiu de la causa contra els altres dos acompanyants de l'expresident, Josep Maria Matamala i Lluís Alay