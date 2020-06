El govern espanyol presenta la candidatura de Nadia Calviño per ser presidenta de l'Eurogrup

El govern espanyol ha fet oficial aquest dijous la candidatura de l'actual ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, per ser presidenta de l'Eurogrup, l'òrgan informal on els ministres de la zona euro examinen les polítiques econòmiques que es duen a terme. L'executiu central considera aquest òrgan "clau en la cooperació entre tots els membres de la zona euro i la construcció d'una Europa més forta i unida". Tal com ha assenyalat a través d'un comunicat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, "seria un honor per l'Estat que Nadia Calviño pogués presidir l'Eurogrup, una responsabilitat que mai ha exercit Espanya ni tampoc cap dona".

En cas que Calviño ocupés la presidència d'aquest òrgan, no hauria d'abandonar l'actual càrrec de ministra i vicepresidenta tercera del govern espanyol, ja que es tracta de càrrecs que són compatibles. Tot apunta que Calviño es disputarà el lloc amb el luxemburguès Pierre Garmena i l'irlandès Paschal Donohoe, tot i que cap dels dos encara ha fet oficial la seva candidatura (el termini s'esgota aquest mateix dijous a les sis de la tarda). El nou màxim responsable de l'Eurogrup substituirà al portuguès Mário Centeno, que va decidir no optar a un segon mandat.

Suport de l'oposició a les xarxes

Pocs minuts després de formalitzar la candidatura, diverses figures polítiques de l'oposició han volgut enviar missatges de suport a Calviño a través de les xarxes. Un d'ells ha sigut el vicepresident del Grupo Popular Europeu, Esteban González Pons. "No hi ha millor garantia perquè la política espanyola segueixi les directrius moderades de la Unió Europea que l'Eurogrup s'assegui en el nostre Consell de Ministres; Calviño decidirà la condicionalitat que complirem", ha dit a Twitter.

Per altra banda, Ciutadans ha parlat de "bona notícia per Espanya i el conjunt de la Unió Europea". "Estem convençuts que Calviño pot fer una gran tasca al capdavant de l'Eurogrup. La seva candidatura compta amb el nostre suport per sobre els interessos partidistes", ha escrit la formació taronja.