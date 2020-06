El Govern i el PP s'acusen mútuament d'«usar els morts» per fer política

El Govern i el PP es van acusar ahir mútuament d'usar «els morts» per coronavirus com a argument polític. Mentre la vicepresidenta Carmen Calvo va retreure als populars que anteposin aquest criteri a la recerca d'acords, els de Pablo Casado van reprovar que «en realitat» l'homenatge a les víctimes sigui al mateix Executiu. L'intercanvi d'acusacions es va produir en una pregunta-resposta que van protagonitzar al Congrés la vicepresidenta primera i la portaveu parlamentària del PP, Cayetana Álvarez de Toledo.

Els seus retrets mutus van deixar en segon pla l'intercanvi d'apel·lacions al consens i de crítiques que una setmana més es van llançar el president de Govern, Pedro Sánchez, i el líder dels populars.

En aquests dies en què els Estats de la UE negocien el detall del fons de recuperació i els grups parlamentaris parlen sobre les bases de la reconstrucció, Sánchez va demanar al PP que «doni un cop de mà» i que doni suport al seu Govern a Brussel·les en comptes d'avalar documents «ignominiosos» crítics amb la democràcia espanyola.

El suport que va demanar el president del Govern no aniria dirigit només a aconseguir que el fons que proposa la Comissió Europea, d'uns 750.000 milions, arribi en les millors condicions, sinó també a la implantació de l'anomenada «taxa Google», el que ha enterbolit les relacions amb els Estats Units.

Casado també va barrejar les apel·lacions a l'acord amb les crítiques a la gestió de la pandèmia per part de Govern. El líder del PP va qüestionar les mesures econòmiques de Sánchez perquè aboquen el país al «desastre», especialment per no tenir acordada la pròrroga dels ERTO a les empreses. «Vostè demana l'adhesió incondicional, però tot seguit rebutja la mà estesa... Només se li demana responsabilitat a Brussel·les de cara a les futures generacions», li va etzibar Casado.



«Homenatge a si mateixos»

Per part seva, Álvarez de Toledo va assegurar que l'acte organitzat pel Govern per al 16 de juliol a Madrid, al qual acudiran el Rei i autoritats internacionals, és abans que res «un homenatge a si mateixos». Segons la seva versió, el nombre de defuncions pot ser que estigui més a prop de les 45.000 d'acord amb les estimacions d'alguns organismes, així que aquest «homenatge al malalt desconegut» porta camí d'assemblar-se a un acte «parcial i mutilat», pensat per al «60 per cent de les víctimes», va dir. Calvo va retreure a Álvarez de Toledo que «triï fer política amb els morts».