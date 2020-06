L'OMS alerta que la pandèmia del nou coronavirus «està creixent»

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, va insistir ahir que la Covid-19, la malaltia que provoca el nou coronavirus, «no desapareixerà» perquè la pandèmia «està creixent» i tant el nombre de casos com de morts continua «augmentant».

Durant la seva intervenció amb motiu del Dia de les Nacions Unides per a l'Administració Pública, Adhanom Ghebreyesus va avisar que la lluita contra el nou coronavirus no dependrà només del desenvolupament d'eines «eficaces i segures», sinó de la forma en la qual aquestes es distribueixen de manera equitativa.

En aquest sentit, el director general de l'OMS va comentar que els professionals sanitaris són un dels grups que «més necessiten» aquestes eines, ja que estan en «primera línia» de la resposta contra la pandèmia. Per això, va demanar als països que hi inverteixin, tot assenyalant que donar-los els recursos necessaris perquè puguin fer el seu treball és un «compromís polític i moral».

«Els professionals sanitaris tenen dret al 'treball decent' tal com s'articula en el marc de l'Organització Internacional del Treball aprovat per l'ONU. Tenen dret a salaris i incentius justos i de confiança», va dir, i va afegir que «en aquest moment de Covid-19, tenen el dret inqüestionable a la salut i la seguretat en el seu lloc de treball, inclòs l'equip de protecció personal que necessiten per a fer el seu treball de manera segura».

I és que, tal com va lamentar Tedros Adhanom Ghebreyesus, massa sanitaris s'han infectat i han mort pel coronavirus, i han patit problemes de salut mental per l'«estrès» causat per la pandèmia. A més, va subratllar la importància d'invertir en educació i capacitació per lluitar contra l'emergència actual que està suposant la Covid-19, així com per construir un millor sistema sanitari en el futur.

Al mateix temps, el director general de l'OMS va subratllar la importància de redistribuir als professionals sanitaris en els diferents sectors, així com fomentar la col·laboració pública i privada. «Necessitem assegurar-nos que els sanitaris estan protegits contra l'estigma, l'assetjament i els atacs, proporcionant-los seguretat física i llocs segurs per a romandre entre torns, segons sigui necessari», va postil·lar.

Finalment, va advocar per utilitzar la indústria per a proporcionar material sanitari i va instar als governs que atorguin un «alt nivell de prioritat» a la salut de la població i als professionals sanitaris.