El portaveu del PNC aposta pel diàleg «sense crear falses expectatives»

El Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) es funda dissabte en un congrés telemàtic. El seu portaveu, el figuerenc Oriol Puig, va emmarcar ahir el debat territorial en l'àmbit del pacte: «Ens hem de moure en el diàleg i sense generar falses expectatives. La via escocesa hi pot donar resposta, és la més democràtica dins dels marcs legals de la UE». El portaveu del PNC també va apostar per forjar un «projecte de país a llarg termini» que respongui a les prioritats econòmiques, socials, de sostenibilitat i innovació. Puig va definir el PNC com un partit que abraça el centre-esquerra i el centre-dreta ideològic.

El congrés de dissabte serà telemàtic a causa de les mesures de prevenció per la pandèmia del coronavirus. Puig es va mostrar «convençut» que el sistema virtual garantirà la «màxima participació» de la militància del PNC, que votarà les esmenes als tres documents que es debatran. Les bases valoraran el manifest polític del nou partit, que situa el centre com l'espai ideològic de la formació, aposta per la via pactada i rebutja la unilateralitat. El document també reclama que la Generalitat «governi» i gestioni el dia a dia, i critica l'evolució del procés sobiranista. La «mirada llarga» -pal de paller de l'associació d'El País de Demà, l'embrió del PNC- és una de les claus del manifest.