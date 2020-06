Sanitat registra 28.330 morts per coronavirus 400 nous positius

El Ministeri de Sanitat xifra en 28.330 el total de morts per coronavirus a Espanya, tres més que el total d'aquest dimecres. Segons l'últim informe del ministeri, hi ha hagut 11defuncions en els últims set dies, set de les quals a Castella i Lleó i cap a Catalunya. Des que va començar la pandèmia hi ha hagut 247.486 casos confirmats per proves diagnòstiques, 400 més que la total d'ahir (247.086), 157 diagnosticats el dia previ. D'aquests, 47 s'han registrat a l'Aragó, 39 a Madrid, 32 a Andalusia i 11 a Catalunya. En l'última setmana hi ha hagut 146 hospitalitzacions i 14 ingressos en UCI.